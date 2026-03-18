كوبا تتحدى ضغوط ترامب.. وهافانا تلوّح بالمقاومة

تعهد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بمقاومة أي تحرك أميركي ضد بلاده، متهماً بالسعي إلى إسقاط الحكومة الكوبية واستغلال موارد ، ومؤكداً أن أي اعتداء خارجي سيواجه بمقاومة قوية.



وجاء موقفه بعد تصريحات لدونالد لمح فيها إلى التحرك قريباً حيال كوبا، بعدما تحدث عن إمكان "الاستيلاء" عليها، مشيراً إلى أن بلاده تجري محادثات مع هافانا، وأنها قد تتوصل إلى اتفاق أو تتخذ ما تراه مناسباً.



وتتزامن هذه المواقف مع ضغوط أميركية متزايدة على كوبا، بينها التهديد بفرض رسوم على الدول التي تبيعها ، ما فاقم أزمة الطاقة وأدى إلى نقص حاد في الوقود وانقطاعات واسعة في الكهرباء. كما تحدثت تقارير عن توجه قضائي أميركي لاستهداف قادة كوبيين، فيما أعلنت هافانا نيتها السماح للمقيمين في الخارج بالاستثمار داخل الجزيرة، في خطوة لم تلق قبولاً من الأميركي .

