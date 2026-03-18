كلمة من ترامب تشعل الجدل

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعدما علّق بكلمة واحدة على فوز المنتخب الفنزويلي على نظيره الأميركي في نهائي بطولة "كلاسيكو البيسبول العالمي"، إذ كتب على منصة "تروث سوشال": "STATEHOOD" أي "الولاية".
وبحسب ما أوردته "فوربس"، حملت الكلمة إشارة إلى طرح قديم لترامب عن إمكان ضم فنزويلا
لتصبح إحدى الولايات الأميركية، خصوصاً أنه سبق أن ألمح بعد فوز المنتخب الفنزويلي في نصف النهائي إلى فكرة "الولاية الحادية والخمسين".
وجاء تعليق ترامب
بعد تتويج فنزويلا بأول لقب لها في البطولة إثر فوزها على الولايات المتحدة
3-2، فيما احتفت الرئيسة الفنزويلية ديلسي رودريغيز
بالإنجاز، معلنة اليوم التالي عطلة وطنية للاحتفال، باستثناء العاملين في الخدمات الأساسية.