كلمة من ترامب تشعل الجدل

أثار الرئيس الأميركي جدلاً واسعاً بعدما علّق بكلمة واحدة على فوز المنتخب على نظيره الأميركي في نهائي بطولة " البيسبول العالمي"، إذ كتب على منصة " ": "STATEHOOD" أي "الولاية".



وبحسب ما أوردته "فوربس"، حملت الكلمة إشارة إلى طرح قديم لترامب عن إمكان ضم لتصبح إحدى الولايات الأميركية، خصوصاً أنه سبق أن ألمح بعد فوز المنتخب الفنزويلي في نصف النهائي إلى فكرة "الولاية الحادية والخمسين".



وجاء تعليق بعد تتويج فنزويلا بأول لقب لها في البطولة إثر فوزها على 3-2، فيما احتفت الرئيسة الفنزويلية ديلسي بالإنجاز، معلنة اليوم التالي عطلة وطنية للاحتفال، باستثناء العاملين في الخدمات الأساسية.

