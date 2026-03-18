بعد انقطاع شامل استمر أكثر من 29 ساعة.. المهرباء تعود إلى كوبا

أعاد مسؤولون في قطاع الطاقة في كوبا ربط الشبكة الكهربائية وتشغيل أكبر محطة توليد تعمل بالوقود، ما أنهى انقطاعاً شاملاً للكهرباء استمر أكثر من 29 ساعة في أنحاء البلاد.



وعادت للعمل بشكل كامل بحلول مساء الثلاثاء، بعدما أمضى نحو 10 ملايين شخص الليل في الظلام، غير أن المسؤولين أشاروا إلى أن نقص الكهرباء قد يستمر بسبب عدم كفاية الإنتاج.



ولم تعلن كوبا بعد سبب الانقطاع الذي وقع الإثنين، في وقت يتزامن فيه ذلك مع الحصار الأميركي إلى وقف إمدادات الوقود إلى ، ومع تصعيد في تصريحات الرئيس الأميركي تجاهها.

Advertisement