تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قائمة بقادة إيرانيين تم اغتيالهم.. من خامنئي إلى لاريجاني

Lebanon 24
18-03-2026 | 14:00
A-
A+
قائمة بقادة إيرانيين تم اغتيالهم.. من خامنئي إلى لاريجاني
قائمة بقادة إيرانيين تم اغتيالهم.. من خامنئي إلى لاريجاني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع إعلان إسرائيل اغتيال علي لاريجاني، رئيس مجلس الأمن القومي في إيران، تحدثت تقارير عديدة عن تضرر شديد للقيادة الإيرانية خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي الإطار، نشر موقع "آكسيوس" الأميركي تقريراً جديداً سرد فيه تسلسلاً زمنياً لاغتيال المسؤولين الإيرانيين منذ انطلاق الحرب في 28 شباط الماضي.. فمن شملت هذه اللائحة وما هي الأسماء التي تضمنتها؟


28 شباط
 

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن غاراتها الأولى أسفرت عن مقتل 7 مسؤولين كبار في الدفاع والاستخبارات، واستهدفت 30 شخصاً من كبار القادة العسكريين والمدنيين.


كذلك، تم الإعلان عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، ومستشاره الأمني علي شمخاني، وكذلك قائد الحرس الثوري محمد باكبور، ورئيس أركان القوات المسلحة عبد الرحيم موسوي، ووزير الدفاع عزيز ناصر زاده.


وقتل أيضاً محمد شيرازي، كبير أمناء الجيش الإيراني؛ وصالح أسدي، رئيس المخابرات العسكرية؛ وحسين جبل عامليان، رئيس مركز أبحاث الأسلحة النووية الإيراني.


إلى ذلك، قُتل اللواء محسن دارباغي، نائب رئيس قسم الإمداد والبحوث الصناعية، وغلام رضا رضائيان، رئيس المخابرات العامة، واللواء بهرام حسيني مطلق، رئيس قسم التخطيط والعمليات العسكرية.


3 آذار
 

وبعد 3 أيام من الحرب أعلنت القوات الإسرائيلية مقتل ماجد بن الرضا في غارة جوية، وذلك بعد يوم واحد من تعيينه وزيراً للدفاع، خلفاً لعزيز ناصر زاده.


كذلك، أعلنت مقتل رضا خزاعي، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية في جنوب لبنان.


8 آذار

أعلن الجيش الإسرائيلي أن غارة جوية استهدفت فندقاً من فئة 4 نجوم في بيروت، أسفرت عن مقتل 4 مسؤولين على الأقل من الحرس الثوري الإيراني.


وأعلن سفير إيران لدى الأمم المتحدة عن أسماء القتلى وهم: ماجد حسيني، مسؤول مالي رفيع المستوى؛ وعلي رضا، رئيس استخبارات فيلق لبنان؛ وأحمد رسولي، رئيس استخبارات فيلق فلسطين، وضابط المخابرات حسين أحمدلو.
 

12 آذار
 

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أبو ذر محمدي، القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني والمستشار الرفيع في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله، وذلك إثر غارة استهدفت بيروت.


17 آذار
 

تم الإعلان عن اغتيال رئيس المجلس القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد تعرضه لهجوم في منزل آمن بطهران.


كذلك، أعلنت القوات الإسرائيلية استهداف غلام رضا سليماني وعدداً من كبار مساعديه في مقر قيادة مؤقت. (24)
الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

وزير الدفاع

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

نائب رئيس

الإيرانية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24