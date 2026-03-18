Advertisement
عربي-دولي
قائمة بقادة إيرانيين تم اغتيالهم.. من خامنئي إلى لاريجاني
Lebanon 24
18-03-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع إعلان
إسرائيل
اغتيال علي لاريجاني، رئيس
مجلس الأمن
القومي في
إيران
، تحدثت تقارير عديدة عن تضرر شديد للقيادة
الإيرانية
خلال الحرب مع
الولايات المتحدة
وإسرائيل.
وفي الإطار، نشر موقع "آكسيوس" الأميركي تقريراً جديداً سرد فيه تسلسلاً زمنياً
لاغتيال المسؤولين الإيرانيين منذ انطلاق الحرب في 28 شباط الماضي.. فمن شملت هذه اللائحة وما هي الأسماء التي تضمنتها؟
28 شباط
أعلنت الحكومة
الإسرائيلية
أن غاراتها الأولى أسفرت عن مقتل 7 مسؤولين كبار في الدفاع والاستخبارات، واستهدفت 30 شخصاً من كبار القادة العسكريين والمدنيين.
كذلك، تم الإعلان عن مقتل المرشد
الإيراني
علي خامنئي، ومستشاره الأمني علي شمخاني، وكذلك قائد الحرس الثوري محمد باكبور، ورئيس أركان القوات المسلحة عبد الرحيم موسوي، ووزير الدفاع عزيز ناصر زاده.
وقتل أيضاً محمد شيرازي، كبير أمناء الجيش الإيراني؛ وصالح أسدي، رئيس المخابرات العسكرية؛ وحسين جبل عامليان، رئيس مركز أبحاث الأسلحة النووية الإيراني.
إلى ذلك، قُتل اللواء محسن دارباغي،
نائب رئيس
قسم الإمداد والبحوث الصناعية، وغلام رضا رضائيان، رئيس المخابرات العامة، واللواء بهرام حسيني مطلق، رئيس قسم التخطيط والعمليات العسكرية.
3 آذار
وبعد 3 أيام من الحرب أعلنت القوات الإسرائيلية مقتل ماجد بن الرضا في غارة جوية، وذلك بعد يوم واحد من تعيينه وزيراً للدفاع، خلفاً لعزيز ناصر زاده.
كذلك، أعلنت مقتل رضا خزاعي، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية في جنوب
لبنان
.
8 آذار
أعلن الجيش
الإسرائيلي
أن غارة جوية استهدفت فندقاً من فئة 4 نجوم في
بيروت
، أسفرت عن مقتل 4 مسؤولين على الأقل من الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن سفير إيران لدى
الأمم المتحدة
عن أسماء القتلى وهم: ماجد حسيني، مسؤول مالي رفيع المستوى؛ وعلي رضا، رئيس استخبارات فيلق لبنان؛ وأحمد رسولي، رئيس استخبارات فيلق فلسطين، وضابط المخابرات حسين أحمدلو.
12 آذار
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أبو ذر محمدي، القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني والمستشار الرفيع في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله، وذلك إثر غارة استهدفت بيروت.
17 آذار
تم الإعلان عن اغتيال رئيس المجلس القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد تعرضه لهجوم في منزل آمن بطهران.
كذلك، أعلنت القوات الإسرائيلية استهداف غلام رضا سليماني وعدداً من كبار مساعديه في مقر قيادة مؤقت.
(24)
Advertisement
لاريجاني: سنعاقب ترمب على اغتيال قائد الثورة خامنئي ولن نتركه أبدا
Lebanon 24
لاريجاني: سنعاقب ترمب على اغتيال قائد الثورة خامنئي ولن نتركه أبدا
18/03/2026 23:28:25
18/03/2026 23:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إغتيال خامنئي... هكذا سيُدير لاريجاني إيران
Lebanon 24
بعد إغتيال خامنئي... هكذا سيُدير لاريجاني إيران
18/03/2026 23:28:25
18/03/2026 23:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: اغتيال لاريجاني ورفاقه لن يقوض إرادة الشعب الإيراني في الدفاع عن أمنه
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: اغتيال لاريجاني ورفاقه لن يقوض إرادة الشعب الإيراني في الدفاع عن أمنه
18/03/2026 23:28:25
18/03/2026 23:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي لـ CNN: مقتل لاريجاني رسالة بأن لا مكان آمنا لقادة النظام الإيراني
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي لـ CNN: مقتل لاريجاني رسالة بأن لا مكان آمنا لقادة النظام الإيراني
18/03/2026 23:28:25
18/03/2026 23:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان الهولندي يقر مقترحًا لحظر "الإخوان المسلمين"
Lebanon 24
البرلمان الهولندي يقر مقترحًا لحظر "الإخوان المسلمين"
17:14 | 2026-03-18
18/03/2026 05:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال موجة هجمات.. صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير إسرائيلي (صورة)
Lebanon 24
خلال موجة هجمات.. صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير إسرائيلي (صورة)
17:05 | 2026-03-18
18/03/2026 05:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعلن تدمير مسيّرة قرب أحد معامل الغاز
Lebanon 24
السعودية تعلن تدمير مسيّرة قرب أحد معامل الغاز
16:45 | 2026-03-18
18/03/2026 04:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)
Lebanon 24
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)
16:22 | 2026-03-18
18/03/2026 04:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تدعو أوروبا للتحرك لوقف الحرب وتحذر من تداعياتها على الخليج والملاحة الدولية
Lebanon 24
إيران تدعو أوروبا للتحرك لوقف الحرب وتحذر من تداعياتها على الخليج والملاحة الدولية
16:19 | 2026-03-18
18/03/2026 04:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
14:02 | 2026-03-18
18/03/2026 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
04:08 | 2026-03-18
18/03/2026 04:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
13:01 | 2026-03-18
18/03/2026 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
04:23 | 2026-03-18
18/03/2026 04:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
10:01 | 2026-03-18
18/03/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
17:14 | 2026-03-18
البرلمان الهولندي يقر مقترحًا لحظر "الإخوان المسلمين"
17:05 | 2026-03-18
خلال موجة هجمات.. صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير إسرائيلي (صورة)
16:45 | 2026-03-18
السعودية تعلن تدمير مسيّرة قرب أحد معامل الغاز
16:22 | 2026-03-18
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)
16:19 | 2026-03-18
إيران تدعو أوروبا للتحرك لوقف الحرب وتحذر من تداعياتها على الخليج والملاحة الدولية
16:10 | 2026-03-18
الفاتيكان لترامب: اتركوا لبنان!
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
18/03/2026 23:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
18/03/2026 23:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
18/03/2026 23:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
