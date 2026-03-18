قائمة بقادة إيرانيين تم اغتيالهم.. من خامنئي إلى لاريجاني

مع إعلان اغتيال علي لاريجاني، رئيس القومي في ، تحدثت تقارير عديدة عن تضرر شديد للقيادة خلال الحرب مع وإسرائيل.

وفي الإطار، نشر موقع "آكسيوس" الأميركي تقريراً جديداً سرد فيه تسلسلاً زمنياً لاغتيال المسؤولين الإيرانيين منذ انطلاق الحرب في 28 شباط الماضي.. فمن شملت هذه اللائحة وما هي الأسماء التي تضمنتها؟





28 شباط



أعلنت الحكومة أن غاراتها الأولى أسفرت عن مقتل 7 مسؤولين كبار في الدفاع والاستخبارات، واستهدفت 30 شخصاً من كبار القادة العسكريين والمدنيين.





كذلك، تم الإعلان عن مقتل المرشد علي خامنئي، ومستشاره الأمني علي شمخاني، وكذلك قائد الحرس الثوري محمد باكبور، ورئيس أركان القوات المسلحة عبد الرحيم موسوي، ووزير الدفاع عزيز ناصر زاده.





وقتل أيضاً محمد شيرازي، كبير أمناء الجيش الإيراني؛ وصالح أسدي، رئيس المخابرات العسكرية؛ وحسين جبل عامليان، رئيس مركز أبحاث الأسلحة النووية الإيراني.





إلى ذلك، قُتل اللواء محسن دارباغي، قسم الإمداد والبحوث الصناعية، وغلام رضا رضائيان، رئيس المخابرات العامة، واللواء بهرام حسيني مطلق، رئيس قسم التخطيط والعمليات العسكرية.





3 آذار



وبعد 3 أيام من الحرب أعلنت القوات الإسرائيلية مقتل ماجد بن الرضا في غارة جوية، وذلك بعد يوم واحد من تعيينه وزيراً للدفاع، خلفاً لعزيز ناصر زاده.





كذلك، أعلنت مقتل رضا خزاعي، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية في جنوب .





8 آذار



أعلن الجيش أن غارة جوية استهدفت فندقاً من فئة 4 نجوم في ، أسفرت عن مقتل 4 مسؤولين على الأقل من الحرس الثوري الإيراني.





وأعلن سفير إيران لدى عن أسماء القتلى وهم: ماجد حسيني، مسؤول مالي رفيع المستوى؛ وعلي رضا، رئيس استخبارات فيلق لبنان؛ وأحمد رسولي، رئيس استخبارات فيلق فلسطين، وضابط المخابرات حسين أحمدلو.





12 آذار



أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أبو ذر محمدي، القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني والمستشار الرفيع في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله، وذلك إثر غارة استهدفت بيروت.





17 آذار



تم الإعلان عن اغتيال رئيس المجلس القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد تعرضه لهجوم في منزل آمن بطهران.