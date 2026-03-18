عربي-دولي
رسمياً.. مصر تحذر من المساس بسيادة أي دولة عربية
Lebanon 24
18-03-2026
|
07:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الخارجية
المصري بدر عبد العاطي، أن المساس بسيادة أي دولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والعربي.
وحذر عبد العاطي، خلال استقباله، أمس الثلاثاء، عدداً من رؤساء الهيئات والمؤسسات الإعلامية، ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف، إلى جانب نخبة من قادة الفكر والإعلاميين والصحافيين المعتمدين بوزارة الخارجية، من التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري الراهن وتوسيع رقعة الصراع.
واستعرض خلال اللقاء أبرز التحركات والجهود الدبلوماسية، التي تضطلع بها مصر في التعامل مع
القضايا
الإقليمية الراهنة، مؤكداً دورها المحوري في دعم الامن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وتناول عبد العاطي محددات وتوجهات السياسة الخارجية المصرية، موضحاً الأسس التي ترتكز عليها في التعامل مع مختلف الملفات، وعلى رأسها الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للازمات المختلفة، وصون مقدرات الدول ومؤسساتها الوطنية.
كذلك، تناول اللقاء التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض وزير الخارجية جولته الخليجية التي شملت 5 دول، والتي أكدت على تضامن مصر الكامل قيادة وحكومة وشعباً مع الأشقاء الدول الخليجية والأردن، وعكست صلابة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع مصر مع الدول الشقيقة، مشدداً على رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات
الإيرانية
التي طالت أراضي الدول العربية.
وأكد عبد العاطي أنه لا يوجد أي مبرر لتلك الاعتداءات الآثمة، مشدداً على ضرورة خفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار والعقل، للحيلولة دون انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة، كما أكد على أهمية وضع ترتيبات إقليمية ما بعد الحرب لصون الأمن القومي العربي.
أيضاً، تطرق الوزير المصري إلى تطورات عدد من الملفات الإقليمية، شملت القضية الفلسطينية ولبنان، حيث تناول الوضع الإنساني الكارثي في
قطاع غزة
، حيث أكد أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية، والإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها، باعتبار ذلك خطوة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، كما شدد على أهمية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
في الوقت نفسه، استعرض عبد العاطي مستجدات العدوان
الإسرائيلي
المتكرر على
لبنان
والتوغل داخل الأراضي
اللبنانية
، حيث جدد إدانة مصر الكاملة ورفضها القاطع لتلك الاعتداءات وأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشدداً على دعم مصر لجهود مؤسسات الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل ترابها الوطني، مؤكداً على ضرورة التوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات
الإسرائيلية
.
(24)
