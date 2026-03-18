|
عربي-دولي

تحذيرات أمنية في السويد من تصاعد التهديدات بسبب الحرب على إيران

Lebanon 24
18-03-2026 | 09:21
تحذيرات أمنية في السويد من تصاعد التهديدات بسبب الحرب على إيران
قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، إنه جرى إعدام مواطن سويدي في إيران اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزيرة في بيان: "إن عقوبة الإعدام عقوبة غير إنسانية وقاسية ولا رجعة فيها. وتدين السويد، إلى جانب بقية دول الاتحاد الأوروبي، تطبيقها تحت أي ظرف".

وكان جهاز الأمن السويدي حذر اليوم الأربعاء في تقريره السنوي من تزايد التهديدات التي تواجه البلاد جراء الحرب على إيران، بما في ذلك المخاطر على أهداف يهودية.

وقال فريدريك هالستروم رئيس العمليات في جهاز الأمن السويدي في مؤتمر صحفي في إشارة إلى الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران "أثبت التاريخ أن النظام اليائس الذي يمارس الاضطهاد يمكن أن يكون نظامًا خطيرًا".

واعتبرت السلطات السويدية منذ أمد طويل أن إيران تمثل تهديدًا خطيرًا، ورصدت كيف استغلت جهات حكومية إيرانية شبكات إجرامية، تشكل منذ عقد محور تصاعد العنف المرتبط بالعصابات، لتنفيذ هجمات داخل البلاد.

وقالت شارلوت فون إيسن رئيسة جهاز الأمن في التقرير "العملية العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران والإجراءات المقابلة التي اتخذتها إيران زادت من التهديد ضد الأهداف الأمريكية والإسرائيلية واليهودية في السويد".

وفي السنوات القليلة الماضية، سلط جهاز الأمن السويدي الضوء أيضًا على التهديدات القادمة من الصين، وكذلك من روسيا، التي وصفها بأنها أكثر ميلًا إلى القيام بمغامرات محفوفة بالمخاطر دعمًا لحربها في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال شن هجمات بوسائل عديدة تزعزع الاستقرار في أنحاء أوروبا. (ارم نيوز)

 
مواضيع ذات صلة
السويد تطلب من رعاياها مغادرة إيران
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "فارس": تقديرات بأن خيارات الردع البحري الإيراني ستُفعّل في حال تصاعد التهديدات العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تجدد تحذير رعاياها من السفر إلى العراق بسبب "مخاطر أمنية"
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: من أهداف الحرب عدم تمكين وكلاء إيران من تهديدنا وعملياتنا ناجحة للغاية
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:30:40 Lebanon 24 Lebanon 24

