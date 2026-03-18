سلطنة عُمان تستنكر استهداف منشآت الغاز الإيرانية وتدعو لوقف التصعيد

أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها البالغ للتصعيد الخطير المُتمثل في استهداف منشآت الطاقة في حقل بارس ، مشيرة إلى أن هذا يُعدُّ انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة وإمدادات الطاقة، وفق ما ذكرت العُمانية الرسمية.





وفي بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أكّدت سلطنة عُمان، ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية في عدم التعرّض للمنشآت المدنية والبنية الأساسية، والعمل على الوقف الفوري للحرب واحتواء تداعياتها واللجوء إلى حلّ الخلافات سياسيًا عبر الحوار والدبلوماسية، بما يكفل الأمن والاستقرار لجميع الأطراف وتحقيق المصالح المشتركة لها.





وكان موقع "أكسيوس أفاد " نقلًا عن مسؤول إسرائيلي أن "استهداف منشأة غاز يُعد رسالة تحذير مباشرة إلى من الاستمرار في تعطيل إمدادات عبر مضيق هرمز".





وقال المسؤول: "لقد كانت إشارة لما يمكن أن يحدث لاحقاً".





وأكد أن الضربة على منشأة تم تنسيقها بين مكتب والبيت الأبيض.

