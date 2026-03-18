عربي-دولي
سلطنة عُمان تستنكر استهداف منشآت الغاز الإيرانية وتدعو لوقف التصعيد
Lebanon 24
18-03-2026
|
15:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها البالغ للتصعيد الخطير المُتمثل في استهداف منشآت الطاقة في حقل بارس
الإيراني
، مشيرة إلى أن هذا يُعدُّ انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة وإمدادات الطاقة، وفق ما ذكرت
وكالة الأنباء
العُمانية الرسمية.
وفي بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أكّدت سلطنة عُمان، ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية في عدم التعرّض للمنشآت المدنية والبنية الأساسية، والعمل على الوقف الفوري للحرب واحتواء تداعياتها واللجوء إلى حلّ الخلافات سياسيًا عبر الحوار والدبلوماسية، بما يكفل الأمن والاستقرار لجميع الأطراف وتحقيق المصالح المشتركة لها.
وكان موقع "أكسيوس أفاد " نقلًا عن مسؤول إسرائيلي أن "استهداف منشأة غاز يُعد رسالة تحذير مباشرة إلى
إيران
من الاستمرار في تعطيل إمدادات
النفط
عبر مضيق هرمز".
وقال المسؤول: "لقد كانت إشارة لما يمكن أن يحدث لاحقاً".
وأكد أن الضربة على منشأة
الغاز
تم تنسيقها بين مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
والبيت الأبيض.
الخارجية الإماراتية: المحادثات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان إيجابية وتعكس جهود دعم مسارات الحوار وخفض التصعيد
Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: المحادثات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان إيجابية وتعكس جهود دعم مسارات الحوار وخفض التصعيد
19/03/2026 02:10:33
19/03/2026 02:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: المحادثات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان إيجابية وتعكس جهود دعم مسارات الحوار وخفض التصعيد
Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: المحادثات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان إيجابية وتعكس جهود دعم مسارات الحوار وخفض التصعيد
19/03/2026 02:10:33
19/03/2026 02:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الكويتية: ندين الهجمات الإيرانية التي استهدفت سلطنة عمان
Lebanon 24
الخارجية الكويتية: ندين الهجمات الإيرانية التي استهدفت سلطنة عمان
19/03/2026 02:10:33
19/03/2026 02:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارحية القطرية: ندين الهجمات الإيرانية التي استهدفت ميناء الدقم في سلطنة عمان وناقلة نفط قبالة سواحلها
Lebanon 24
الخارحية القطرية: ندين الهجمات الإيرانية التي استهدفت ميناء الدقم في سلطنة عمان وناقلة نفط قبالة سواحلها
19/03/2026 02:10:33
19/03/2026 02:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا في شمال إيران
Lebanon 24
بالصور.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا في شمال إيران
17:48 | 2026-03-18
18/03/2026 05:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان الهولندي يقر مقترحًا لحظر "الإخوان المسلمين"
Lebanon 24
البرلمان الهولندي يقر مقترحًا لحظر "الإخوان المسلمين"
17:14 | 2026-03-18
18/03/2026 05:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال موجة هجمات.. صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير إسرائيلي (صورة)
Lebanon 24
خلال موجة هجمات.. صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير إسرائيلي (صورة)
17:05 | 2026-03-18
18/03/2026 05:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعلن تدمير مسيّرة قرب أحد معامل الغاز
Lebanon 24
السعودية تعلن تدمير مسيّرة قرب أحد معامل الغاز
16:45 | 2026-03-18
18/03/2026 04:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)
Lebanon 24
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)
16:22 | 2026-03-18
18/03/2026 04:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
14:02 | 2026-03-18
18/03/2026 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
04:08 | 2026-03-18
18/03/2026 04:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
13:01 | 2026-03-18
18/03/2026 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
04:23 | 2026-03-18
18/03/2026 04:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
10:01 | 2026-03-18
18/03/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
19/03/2026 02:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
19/03/2026 02:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
19/03/2026 02:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
