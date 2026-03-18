عربي-دولي
البرلمان الهولندي يقر مقترحًا لحظر "الإخوان المسلمين"
Lebanon 24
18-03-2026
|
17:14
A-
A+
أقرّ
البرلمان
الهولندي مقترحًا يدعو إلى حظر جماعة الإخوان
المسلمين
والمنظمات المرتبطة بها، مستندًا إلى تقرير حكومي فرنسي نُشر في مايو الماضي، حذّر من التأثير الأيديولوجي والمؤسسي طويل الأمد للجماعة.
ووصف التقرير الجماعة بأنها "تهديد للتماسك الوطني" في
فرنسا
، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لوقف انتشار الإسلام السياسي.
وقالت شانون سيبان، مديرة الشؤون الأوروبية في منظمة مكافحة معاداة السامية، إن التصويت في مجلس النواب الهولندي يعكس "تزايد الإدراك في جميع أنحاء
أوروبا
بأن الشبكات الأيديولوجية المرتبطة بالتطرف يمكن أن تشكل مخاطر طويلة الأمد على المؤسسات
الديمقراطية
".
وأضافت أن الحكومة الهولندية تواجه الآن اختباراً حاسماً، قائلة: "يجب أن يتبع هذا المقترح إجراءات قانونية ملموسة. إن التعامل مع هذه التحديات يتطلب وضوحاً واستعداداً للتحرك ضمن سيادة القانون".
ويأتي هذا التصويت بعد أشهر من تصنيف
الولايات المتحدة
لفروع جماعة الإخوان المسلمين في عدد من
الدول العربية
كجماعات إرهابية، كان آخرها تصنيف الحركة الإسلامية السودانية، الفرع السوداني لجماعة الإخوان، كمنظمة إرهابية أجنبية.
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يقر حظراً نهائياً لاستيراد الغاز الروسي بحلول 2027
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يقر حظراً نهائياً لاستيراد الغاز الروسي بحلول 2027
19/03/2026 02:14:47
19/03/2026 02:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
النائبة بالبرلمان الأوروبي إيفين إينسير: يجب الاقتداء ببلجيكا وحظر عبور طائرات تحمل أسلحة لإسرائيل (الجزيرة)
Lebanon 24
النائبة بالبرلمان الأوروبي إيفين إينسير: يجب الاقتداء ببلجيكا وحظر عبور طائرات تحمل أسلحة لإسرائيل (الجزيرة)
19/03/2026 02:14:47
19/03/2026 02:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمع العلماء المسلمين": لتكن الانتخابات محطة لمحاسبة من كان سبباً في الأزمة الاقتصادية
Lebanon 24
"تجمع العلماء المسلمين": لتكن الانتخابات محطة لمحاسبة من كان سبباً في الأزمة الاقتصادية
19/03/2026 02:14:47
19/03/2026 02:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سليمان: على مجلس الوزراء تبني اعلان بعبدا وحظر نشاط "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس سليمان: على مجلس الوزراء تبني اعلان بعبدا وحظر نشاط "حزب الله"
19/03/2026 02:14:47
19/03/2026 02:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الدول العربية
الديمقراطية
الديمقراطي
المسلمين
الأوروبي
ديمقراطي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا في شمال إيران
Lebanon 24
بالصور.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا في شمال إيران
17:48 | 2026-03-18
18/03/2026 05:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال موجة هجمات.. صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير إسرائيلي (صورة)
Lebanon 24
خلال موجة هجمات.. صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير إسرائيلي (صورة)
17:05 | 2026-03-18
18/03/2026 05:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعلن تدمير مسيّرة قرب أحد معامل الغاز
Lebanon 24
السعودية تعلن تدمير مسيّرة قرب أحد معامل الغاز
16:45 | 2026-03-18
18/03/2026 04:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)
Lebanon 24
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)
16:22 | 2026-03-18
18/03/2026 04:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تدعو أوروبا للتحرك لوقف الحرب وتحذر من تداعياتها على الخليج والملاحة الدولية
Lebanon 24
إيران تدعو أوروبا للتحرك لوقف الحرب وتحذر من تداعياتها على الخليج والملاحة الدولية
16:19 | 2026-03-18
18/03/2026 04:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
14:02 | 2026-03-18
18/03/2026 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
04:08 | 2026-03-18
18/03/2026 04:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
13:01 | 2026-03-18
18/03/2026 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
04:23 | 2026-03-18
18/03/2026 04:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
10:01 | 2026-03-18
18/03/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
17:48 | 2026-03-18
بالصور.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا في شمال إيران
17:05 | 2026-03-18
خلال موجة هجمات.. صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير إسرائيلي (صورة)
16:45 | 2026-03-18
السعودية تعلن تدمير مسيّرة قرب أحد معامل الغاز
16:22 | 2026-03-18
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)
16:19 | 2026-03-18
إيران تدعو أوروبا للتحرك لوقف الحرب وتحذر من تداعياتها على الخليج والملاحة الدولية
16:10 | 2026-03-18
الفاتيكان لترامب: اتركوا لبنان!
فيديو
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
19/03/2026 02:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
19/03/2026 02:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
19/03/2026 02:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
