البرلمان الهولندي يقر مقترحًا لحظر "الإخوان المسلمين"

أقرّ الهولندي مقترحًا يدعو إلى حظر جماعة الإخوان والمنظمات المرتبطة بها، مستندًا إلى تقرير حكومي فرنسي نُشر في مايو الماضي، حذّر من التأثير الأيديولوجي والمؤسسي طويل الأمد للجماعة.





ووصف التقرير الجماعة بأنها "تهديد للتماسك الوطني" في ، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لوقف انتشار الإسلام السياسي.





وقالت شانون سيبان، مديرة الشؤون الأوروبية في منظمة مكافحة معاداة السامية، إن التصويت في مجلس النواب الهولندي يعكس "تزايد الإدراك في جميع أنحاء بأن الشبكات الأيديولوجية المرتبطة بالتطرف يمكن أن تشكل مخاطر طويلة الأمد على المؤسسات ".







وأضافت أن الحكومة الهولندية تواجه الآن اختباراً حاسماً، قائلة: "يجب أن يتبع هذا المقترح إجراءات قانونية ملموسة. إن التعامل مع هذه التحديات يتطلب وضوحاً واستعداداً للتحرك ضمن سيادة القانون".





ويأتي هذا التصويت بعد أشهر من تصنيف لفروع جماعة الإخوان المسلمين في عدد من كجماعات إرهابية، كان آخرها تصنيف الحركة الإسلامية السودانية، الفرع السوداني لجماعة الإخوان، كمنظمة إرهابية أجنبية.

Advertisement