|
Advertisement

عربي-دولي

بن غفير يستعرض خطة إعدام أسرى النخبة بعد أنباء كاذبة عن مقتله

19-03-2026 | 01:45
بن غفير يستعرض خطة إعدام أسرى النخبة بعد أنباء كاذبة عن مقتله
ردّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على أخبار بثتها وسائل إعلام إيرانية حول اغتياله، مستعرضًا منصة قال إنه يتم تجهيزها لإعدام أسرى فلسطينيين.

وقال بن غفير، في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس": "إلى الإيرانيين الذين ينشرون أخبارًا كاذبة عن موتي، إنني أموت من أجل إعدام الإرهابيين، ويجب تطبيق قانون الإعدام على الإرهابيين الآن".

 واستعرض بن غفير منصة إعدام، في ظل جهود حثيثة يقودها الوزير الإسرائيلي لشرعنة قوانين تتيح تنفيذ أحكام الإعدام في إسرائيل، خاصة بحق "أسرى النخبة"، وهو مصطلح تطلقه إسرائيل على عناصر حماس الذين تم اعتقالهم بعد هجوم السابع من تشرين الأول.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، قبل بضعة أشهر، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى، في انتظار المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وجاءت طريقة رد بن غفير على أنباء اغتياله مشابهةً للطريقة التي ردّ بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أخبار مماثلة.

ونشر نتنياهو، قبل يومين، مقطع فيديو سخر فيه من أنباء مقتله.
 
Advertisement
Advertisement
