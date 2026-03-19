إعادة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أسابيع

بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاثة أسابيع، أعيد فتح معبر رفح بين ومصر اليوم الخميس، بحسب ما أفادت قناة الإخبارية المقربة من السلطات .



وأشارت القناة إلى إعادة فتح المعبر "في الاتجاهين"، كما عرضت لقطات تظهر عدداً من يستعدون للعبور من الجانب المصري إلى غزة، ومن بينهم أشخاص كانوا يتلقون العلاج الطبي في مصر.



كذلك، أظهرت لقطات سيارات إسعاف تنتظر استقبال مرضى فلسطينيين قادمين من قطاع غزة.



وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المعابر في قطاع غزة أنه ستتم إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، بشكل جزئي صباح الخميس، وأوضحت الهيئة أن الجانب أبلغ عبر بموافقته على سفر 8 مرضى برفقة 17 مرافقاً من قطاع غزة إلى مصر لتلقي العلاج في مشافيها.



وكانت أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستفتح معبر رفح الأربعاء، وفق الآلية التي سبقت إغلاقه، لكن تراجعت بذريعة ضبط مواد ممنوعة تم تهريبها مع بضائع معدة للدخول من معبر كرم أبو سالم إلى غزة.





