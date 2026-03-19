تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إعادة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أسابيع

Lebanon 24
19-03-2026 | 03:42
A-
A+

إعادة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أسابيع
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاثة أسابيع، أعيد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر اليوم الخميس، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من السلطات المصرية.

وأشارت القناة إلى إعادة فتح المعبر "في الاتجاهين"، كما عرضت لقطات تظهر عدداً من الفلسطينيين يستعدون للعبور من الجانب المصري إلى غزة، ومن بينهم أشخاص كانوا يتلقون العلاج الطبي في مصر.

كذلك، أظهرت لقطات سيارات إسعاف تنتظر استقبال مرضى فلسطينيين قادمين من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المعابر في قطاع غزة أنه ستتم إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، بشكل جزئي صباح الخميس، وأوضحت الهيئة أن الجانب الإسرائيلي أبلغ وزارة الصحة عبر منظمة الصحة العالمية بموافقته على سفر 8 مرضى برفقة 17 مرافقاً من قطاع غزة إلى مصر لتلقي العلاج في مشافيها.

وكانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستفتح معبر رفح الأربعاء، وفق الآلية التي سبقت إغلاقه، لكن تراجعت بذريعة ضبط مواد ممنوعة تم تهريبها مع بضائع معدة للدخول من معبر كرم أبو سالم إلى غزة.

Advertisement
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24