توقف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بسبب التصعيد في إيران

نقلت صحيفة إزفيستيا اليوم الخميس عن مسؤولين روس أن محادثات السلام بين وروسيا وأوكرانيا متوقفة مؤقتاً في ظل الحرب الأميركية-الإسرائيلية على .



وذكرت الصحيفة أن الكرملين أكد التوقف المؤقت، وأشار إلى أن الحرب في إيران قد تدفع كييف نحو التوصل إلى تسوية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف سيواصل العمل في مجال الاستثمار والتعاون

الاقتصادي لكن المحادثات الثلاثية متوقفة.



ومن جانبه، أقر رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، بأن " وحدها هي التي تمول الحرب في "، معتبراً، في الوقت نفسه، أن عدم مشاركة في مفاوضات التسوية الأوكرانية أمر غير طبيعي.



وقال بارت دي ويفر للصحفيين لدى وصوله إلى قمة الاتحاد : "أوروبا، وأوروبا وحدها، هي التي تمول الحرب، من غير الطبيعي أن نمول الحرب ولا نكون حاضرين على طاولة المفاوضات".



واعتبر دي ويفر أن على الاتحاد الأوروبي "زيادة الضغط على ، ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على المجر" رفع حق النقض (الفيتو) عن تمويل كييف البالغ 90 مليار يورو، وكذلك عن الموافقة على حزمة العشرين ضد روسيا.



ورداً على أسئلة الصحفيين حول تصريحاته السابقة بشأن ضرورة تطبيع العلاقات مع روسيا، أشار رئيس الوزراء البلجيكي إلى أن هذه "عملية طويلة الأمد" يمكن أن تبدأ بعد إبرام اتفاقية السلام، لكن بلجيكا "تدعم بشكل كامل" في الوقت الحالي حزمة العقوبات العشرين المفروضة على روسيا.



وعقدت روسيا وأوكرانيا محادثات في العام الماضي وعدة جلسات أخرى بوساطة أميركية في أبوظبي وجنيف هذا العام، لكنهما لا تزالان مختلفتان على طلب روسيا تخلي أوكرانيا عن السيطرة على منطقة دونيتسك الشرقية بأكملها.



وقال مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ أمس الأربعاء "حافظت روسيا العام الماضي على تفوقها في حربها ضد أوكرانيا".



وأضافت "المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة بين موسكو وكييف لا تزال جارية، ولحين التوصل إلى اتفاق، من المرجح أن تواصل

موسكو حرب استنزاف بهدف إضعاف قدرة كييف وإرادتها على ".



وقالت أوكرانيا إنها لن تتنازل عن الأراضي التي فشلت القوات الروسية في الاستيلاء عليها خلال الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.



وصرفت حرب إيران انتباه الولايات المتحدة عن أوكرانيا، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وروسيا دولة منتجة ومصدرة عالمياً رئيسياً للنفط والغاز.

