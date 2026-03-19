روسيا تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في دونيتسك.. والجيش الأوكراني ينزف

أعلنت ، اليوم الخميس، سيطرة قواتها بالكامل على بلدتي "بافلوفكا" و"فيدوروفكا" في مقاطعة دونيتسك بإقليم ، وذلك نتيجة عمليات عسكرية نشطة نفذتها مجموعتا قوات "الجنوب" و"المركز".



وأوضح بيان الوزارة، الذي نقله موقع " "، أن وحدات مجموعة "الجنوب" تمكنت من تحرير بلدة فيدوروفكا واتخاذ مواقع أكثر استراتيجية، بينما نجحت وحدات مجموعة "المركز" في السيطرة على بلدة بافلوفكا.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية استهدفت تجمعات ومعدات تابعة للجيش الأوكراني في مناطق عدة من دونيتسك، مما أسفر عن مقتل نحو 185 عسكرياً أوكرانياً وتدمير عتاد عسكري متنوع.



وعلى صعيد الدفاع الجوي، أكدت اعتراض 6 صواريخ موجهة وإسقاط 365 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة، في إطار التصعيد المستمر لتثبيت السيطرة الروسية على كامل أراضي " دونيتسك الشعبية".



