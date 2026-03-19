تقرير إسرائيلي يكشف الموقع الذي تدير منه القيادة الإيرانية الحرب

ذكر موقع "إرم نيوز" أن قناة إسرائيلية رصدت واقع أزمة القيادة ، مشيرة إلى أن القائمين على إدارة البلاد فقدوا البوصلة الاستراتيجية، وبات المرشد العام الجديد مجتبى خامنئي يعاني عجزًا شبه تام، ما جعل العملية العسكرية يسير دون توجيه.



ورأت "القناة 14 " في تحليلها، أن تمر بواحدة من أحلك فترات تاريخها، ولا يعود السبب في ذلك إلى الحرب الخارجية فحسب، بل إلى إصابة قيادة النظام بشلل تام.



وألمحت إلى تعيين مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى قبل أيام قليلة فقط من اغتيال والده، لكنه يعاني من حالة شبه عجز تام.



ونقلت عن مصادر أميركية، اليوم الخميس، قولها إن "خامنئي الابن عاجز عن بسط سيطرته على ، وأن العمليات العسكرية للنظام تُدار دون أي توجيه".



وتدور الأحداث الدرامية الحقيقية داخل مستشفى جامعة "سينا" في ، ولا سيما بعد إغلاق جناح كامل من المبنى وتحصينه وتحويله إلى مقر قيادة عسكرية متكامل.

هناك، وتحت حراسة مشددة، يرقد المرشد الأعلى الجديد في المستشفى، بعد تعرضه لإصابات بالغة في أجهزة متعددة من جسده، جراء الغارة الجوية التي وقعت في 28 شباط، وفق القناة العبرية.



وأثار غياب مجتبى التام عن الأنظار تساؤلات جدية، فكل رسائل خامنئي الابن عبارة عن "بيانات معلَّبة"، تُنقل كتابة أو تُقرأ على شاشات التلفزيون بواسطة مذيعين، مما يعزز الاعتقاد بأن حالة صاحبها الصحية لا تسمح له بإلقاء خطاب أو حتى عقد اجتماعات وزارية بسيطة.



وتبدو التقارير التي تفيد بأنه يعاني من إعاقة دائمة، بما في ذلك فقدان أحد أطرافه وإصابته بأضرار داخلية بالغة، أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى، بحسب "القناة 14 الإسرائيلية".



وإلى جانب التقارير التي تفيد بدخوله المستشفى في طهران، لا يزال مصير مجتبى خامنئي غامضًا، حيث تشير مصادر استخباراتية غربية إلى عدم اليقين التام بشأن حالته الصحية والوظيفية.



وبحسب تقارير أجنبية، يُحتمل أن يكون الزعيم الجديد قد نُقل جوًّا في عملية سرية خارج حدود إيران لتلقي علاج طبي عاجل في دولة ثالثة، نظرًا لخطورة إصاباته والمخاوف من تعرض المرافق الطبية المحلية للخطر، أو عدم استعدادها لعلاج حالته المعقدة.



ويُعزز غيابه عن الأنظار، إلى جانب التقارير التي تتحدث عن "عملية إجلاء سرية"، التقييم القائل بأن مجتبى خامنئي لا يُسيطر فعليًّا على البلاد.



وبحسب تقييمات في ، أدى خلل أداء مجتبى إلى فوضى غير مسبوقة في أعلى هرم صنع القرار، فهو نظريًّا الزعيم الأعلى، لكن على أرض الواقع، تسير البلاد بلا بوصلة استراتيجية.



ووصف مصدر استخباراتي غربي الوضع في إيران بكلمات مؤثرة: "نرى دولة تسير بشكل آلي. لا يوجد من يقول 'توقف' أو 'غيّر المسار'. مجتبى رمز فارغ الآن".