تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تقرير إسرائيلي يكشف الموقع الذي تدير منه القيادة الإيرانية الحرب

Lebanon 24
19-03-2026 | 11:00
A-
A+
تقرير إسرائيلي يكشف الموقع الذي تدير منه القيادة الإيرانية الحرب
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن قناة إسرائيلية رصدت واقع أزمة القيادة الإيرانية، مشيرة إلى أن القائمين على إدارة البلاد فقدوا البوصلة الاستراتيجية، وبات المرشد العام الجديد مجتبى خامنئي يعاني عجزًا شبه تام، ما جعل دوران العملية العسكرية يسير دون توجيه.

ورأت "القناة 14 الإسرائيلية" في تحليلها، أن إيران تمر بواحدة من أحلك فترات تاريخها، ولا يعود السبب في ذلك إلى الحرب الخارجية فحسب، بل إلى إصابة قيادة النظام بشلل تام.

وألمحت إلى تعيين مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى قبل أيام قليلة فقط من اغتيال والده، لكنه يعاني من حالة شبه عجز تام.

ونقلت عن مصادر أميركية، اليوم الخميس، قولها إن "خامنئي الابن عاجز عن بسط سيطرته على الأجهزة الأمنية، وأن العمليات العسكرية للنظام تُدار دون أي توجيه".

وتدور الأحداث الدرامية الحقيقية داخل مستشفى جامعة "سينا" في طهران، ولا سيما بعد إغلاق جناح كامل من المبنى وتحصينه وتحويله إلى مقر قيادة عسكرية متكامل. 
 
هناك، وتحت حراسة مشددة، يرقد المرشد الأعلى الجديد في المستشفى، بعد تعرضه لإصابات بالغة في أجهزة متعددة من جسده، جراء الغارة الجوية التي وقعت في 28 شباط، وفق القناة العبرية.

وأثار غياب مجتبى التام عن الأنظار تساؤلات جدية، فكل رسائل خامنئي الابن عبارة عن "بيانات معلَّبة"، تُنقل كتابة أو تُقرأ على شاشات التلفزيون بواسطة مذيعين، مما يعزز الاعتقاد بأن حالة صاحبها الصحية لا تسمح له بإلقاء خطاب أو حتى عقد اجتماعات وزارية بسيطة.

وتبدو التقارير التي تفيد بأنه يعاني من إعاقة دائمة، بما في ذلك فقدان أحد أطرافه وإصابته بأضرار داخلية بالغة، أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى، بحسب "القناة 14 الإسرائيلية".

وإلى جانب التقارير التي تفيد بدخوله المستشفى في طهران، لا يزال مصير مجتبى خامنئي غامضًا، حيث تشير مصادر استخباراتية غربية إلى عدم اليقين التام بشأن حالته الصحية والوظيفية.

وبحسب تقارير أجنبية، يُحتمل أن يكون الزعيم الجديد قد نُقل جوًّا في عملية سرية خارج حدود إيران لتلقي علاج طبي عاجل في دولة ثالثة، نظرًا لخطورة إصاباته والمخاوف من تعرض المرافق الطبية المحلية للخطر، أو عدم استعدادها لعلاج حالته المعقدة.

ويُعزز غيابه الطويل عن الأنظار، إلى جانب التقارير التي تتحدث عن "عملية إجلاء سرية"، التقييم القائل بأن مجتبى خامنئي لا يُسيطر فعليًّا على البلاد.

وبحسب تقييمات في تل أبيب، أدى خلل أداء مجتبى إلى فوضى غير مسبوقة في أعلى هرم صنع القرار، فهو نظريًّا الزعيم الأعلى، لكن على أرض الواقع، تسير البلاد بلا بوصلة استراتيجية.

ووصف مصدر استخباراتي غربي الوضع في إيران بكلمات مؤثرة: "نرى دولة تسير بشكل آلي. لا يوجد من يقول 'توقف' أو 'غيّر المسار'. مجتبى رمز فارغ الآن".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأجهزة الأمنية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تل أبيب

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24