تكتل دولي بوجه طهران.. أوروبا واليابان تستعدان للتحرك في مضيق هرمز

اصدرت دول أوروبية كبرى (بريطانيا، ، ، ، هولندا) بالاشتراك مع ، بياناً مشتركاً اليوم الخميس، أعلنت فيه عزمها اتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكدة استعدادها للانضمام إلى "الجهود المناسبة" لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.



وندد البيان بالهجمات التي شنتها ، داعياً إلى وقفها فوراً، كما أشار إلى وجود تعاون قائم مع بعض الدول المنتجة للطاقة لزيادة الإنتاج والمساهمة في استقرار الأسواق.

وأعربت الدول الموقعة عن ترحيبها بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري لتأمين الملاحة، مشيدةً بخطوة السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط، مع التأكيد على العمل المستمر مع منتجين محددين لرفع مستويات الإنتاج.



