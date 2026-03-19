قبل 3 أشهر... كيف استعدّت الدانمارك لصدّ هجوم أميركيّ؟

أفادت قناة "DR" التلفزيونية الدنماركية، نقلا عن مصادر، بأن الدنمارك استعدت لصدّ هجوم أميركي في كانون الثاني 2026، عندما وصلت الأزمة المتعلقة بغرينلاند إلى ذروتها.



وبحسب القناة التلفزيونية، قام أفراد من الجيش الدنماركي بنقل متفجرات إلى غرينلاند، بهدف تدمير مدارج الطائرات في نوك وكانجيرلوسواك.



بالإضافة إلى ذلك، أحضر الجيش الدنماركي عبوات من بنوك الدم الدنماركية حتى يتمكن الجنود الجرحى من تلقي عمليات نقل الدم في الموقع إذا أصيبوا في القتال. (روسيا اليوم)

