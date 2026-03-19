|
إقتصاد

28 مليون رحلة جوية من الشرق الأوسط مهددة بسبب الحرب على إيران

Lebanon 24
19-03-2026 | 17:51
28 مليون رحلة جوية من الشرق الأوسط مهددة بسبب الحرب على إيران
خلصت مذكرة بحثية صادرة عن «أوكسفورد إيكونوميكس»، إلى أن ما يقرب من 28 مليون رحلة جوية مغادرة من الشرق الأوسط معرضة للخطر هذا العام نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقالت هيلين ماكدرموت، مديرة التوقعات العالمية لدى شركة الاستشارات والأبحاث الاقتصادية البريطانية، وجيسي سميث، كبيرة الاقتصاديين في الشركة: «ما يقرب من 28 مليون رحلة مغادرة من الشرق الأوسط معرضة للخطر هذا العام مع استمرار الاضطرابات في السفر الجوي وتأثيراتها الاقتصادية».

وأضافت سميث أن أوروبا معرضة بشكل خاص لهذا الخطر، إذ تمثل 60 في المائة من الرحلات المهددة، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتبر تركيا وفرنسا وبريطانيا معرضة بشكل خاص للخطر، إذ تستقبل عادة نسبة أعلى من الزوار القادمين من الشرق الأوسط.

وقال فريق اقتصاديات السياحة في «أوكسفورد إيكونوميكس» إن الحرب ستؤدي إلى مزيد من «التركيز على أقاليم بعينها» في السفر، إذ ينظر المستهلكون إلى الوجهات المحلية على أنها خيارات أكثر أماناً.

وستستفيد الوجهات الأوروبية مثل إسبانيا والبرتغال واليونان، في حين تمثل مصر والمغرب وتونس وجهات بديلة.

إلغاء أكثر من 23 ألف رحلة جوية في الشرق الأوسط
أ.ب: إلغاء حوالى ٢٥ ألف رحلة جوية من أصل ٤٤ ألفا كان يفترض أن تقلع أو تهبط في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب
الخارجية الأميركية: استكمال أكثر من 12 رحلة طيران وإجلاء آلاف الأميركيين بأمان من الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 8% إلى 84 دولارا للبرميل بسبب الحرب في الشرق الأوسط
