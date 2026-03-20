قالت النائبة الجمهورية الأميركية آنا باولينا لونا إن أطرافا عديدة حاولت دفع الرئيس الأميركي نحو مواجهة مع تحت عنوان دعم ، إلا أنه فضّل، بحسب تعبيرها، خيار السلام.



وذكرت لونا في منشور عبر منصة "إكس" أن كثيرين سعوا إلى استدراج إلى حرب مع من خلال الملف الأوكراني، مشددة على أن الرئيس الأميركي اختار التهدئة. وأضافت "هناك الكثير من المعلومات المضللة المتداولة حاليا، ويجب أن يسود السلام".



وفي منشور آخر، أبدت لونا قناعتها بأن الاتصالات المتعلقة بالتسوية لم تتوقف، مؤكدة أن "مفاوضات السلام لا تزال جارية بين روسيا والولايات المتحدة".



كما تحدثت الأربعاء عن وجود ما وصفته بحملة منسقة داخل هدفها رفع منسوب التوتر مع موسكو، معتبرة أن الحالية منخرطة بفاعلية في مسار تفاوضي مع روسيا، وأن هذا المسار لن يتم تعطيله.



في المقابل، كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق لصحيفة "إزفستيا" إن المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا معلقة في الوقت الراهن.



وأشار بيسكوف إلى أن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، يواصل العمل ضمن إطار المجموعة الثنائية الروسية الأميركية. (روسيا اليوم)

Advertisement