عربي-دولي

حرب كادت أن تندلع بين روسيا وأميركا.. ومشرّعة تكشف تفاصيلها

Lebanon 24
20-03-2026 | 00:15
حرب كادت أن تندلع بين روسيا وأميركا.. ومشرّعة تكشف تفاصيلها
قالت النائبة الجمهورية الأميركية آنا باولينا لونا إن أطرافا عديدة حاولت دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو مواجهة مع روسيا تحت عنوان دعم أوكرانيا، إلا أنه فضّل، بحسب تعبيرها، خيار السلام.

وذكرت لونا في منشور عبر منصة "إكس" أن كثيرين سعوا إلى استدراج ترامب إلى حرب مع موسكو من خلال الملف الأوكراني، مشددة على أن الرئيس الأميركي اختار التهدئة. وأضافت "هناك الكثير من المعلومات المضللة المتداولة حاليا، ويجب أن يسود السلام".

وفي منشور آخر، أبدت لونا قناعتها بأن الاتصالات المتعلقة بالتسوية لم تتوقف، مؤكدة أن "مفاوضات السلام لا تزال جارية بين روسيا والولايات المتحدة".

كما تحدثت الأربعاء عن وجود ما وصفته بحملة منسقة داخل الولايات المتحدة هدفها رفع منسوب التوتر مع موسكو، معتبرة أن الإدارة الأميركية الحالية منخرطة بفاعلية في مسار تفاوضي مع روسيا، وأن هذا المسار لن يتم تعطيله.

في المقابل، كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق لصحيفة "إزفستيا" إن المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا معلقة في الوقت الراهن.

وأشار بيسكوف إلى أن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، يواصل العمل ضمن إطار المجموعة الثنائية الروسية الأميركية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الكرملين: التعاون بين روسيا وأميركا في أسواق الطاقة قد يصبح عاملا مهما في استقرار السوق
روسيا: مستعدون للتوسط بين إيران وأميركا
وزير الخارجية الروسي: أوروبا حاولت وتحاول حتى الآن خلق خلافات بين روسيا وأميركا
الكرملين: محادثات أبوظبي بين وفود روسيا وأوكرانيا وأميركا ليست امتدادا لمفاوضات إسطنبول بل عملية مختلفة
