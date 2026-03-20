Najib Mikati
عربي-دولي

كان يجلس خلفها.. ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود دبابة في أحدث ظهور علني لها (صور)

Lebanon 24
20-03-2026 | 01:54
كان يجلس خلفها.. ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود دبابة في أحدث ظهور علني لها (صور)
نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، صورا لكيم جو إيه، ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهي تقود دبابة عسكرية بينما يجلس والدها خلفها، ضمن ما يعتبرها محللون إشارات إلى أنها ربما تتدرب لتخلفه.

وهذا الظهور لكيم جو إيه أحدث ظهور لها في حدث عسكري هام، حيث تزايد ظهورها في المناسبات العامة برفقة والدها خلال الأشهر الماضية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وفي الصور تظهر ابنة كيم وهي تنظر من فتحة السائق فيما يدل تعبير وجهها على التركيز الشديد وشعرها يتطاير، بينما يظهر والدها مبتسما وهو يتكئ على البرج ويجلس ثلاثة ضباط يرتدون الزي الرسمي على هيكل الدبابة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شوهدت في ميدان رماية وهي تصوب بندقية، وفي مناسبة أخرى تم تصويرها وهي تطلق النار من بندقية.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من كوريا الشمالية بشأن اسمها أو عمرها.

