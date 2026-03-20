تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الحرس الثوري يتوعّد.. لا نقص في الصواريخ و"المفاجآت" آتية

Lebanon 24
20-03-2026 | 02:09
A-
A+
الحرس الثوري يتوعّد.. لا نقص في الصواريخ والمفاجآت آتية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد الحرس الثوري الإيراني أن مخزون الصواريخ لا يعاني أي نقص، مشددا على أن عمليات الإنتاج العسكري مستمرة بشكل كامل رغم الحرب، وأن لا وجود لمخاوف في هذا الجانب.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري إن إيران ماضية في تصنيع الصواريخ بوتيرة كاملة خلال المواجهة، معتبرا أن تطور الحرب سيحمل مزيدا من المفاجآت، وأن المعركة ستزداد تعقيدا كلما تقدمت.

وأضاف أن المزاج العام داخل إيران يميل إلى مواصلة الحرب، في إشارة إلى وجود دعم شعبي للاستمرار في المواجهة.

وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم واسع انطلاقا من إيران استهدف إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، مستخدما خمس منظومات صاروخية ثقيلة ومتعددة الرؤوس، بحسب ما أوردته "روسيا اليوم".

وقالت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري إن الموجة السادسة والستين من عملية "الوعد الصادق 4" انطلقت عند الساعة 1:20 فجر الجمعة، وحملت اسم "يا زهراء"، مشيرة إلى أنها جاءت "إهداء للروح الطاهرة لسيد شهداء المقاومة الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما".

وبحسب البيان، استهدفت الضربة مواقع في وسط وجنوب إسرائيل، إضافة إلى تل أبيب وقواعد للجيش الأمريكي في المنطقة، مؤكدا أن العملية نُفذت "بنجاح كامل بفضل الله تعالى".

وأوضح الحرس الثوري أن هذه الموجة تضمنت استخدام صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل، وُصفت بأنها فائقة الثقل ودقيقة الإصابة ومتعددة الرؤوس، من بينها "قدر" و"خرمشهر" و"خيبر شكن"، إلى جانب الصواريخ متوسطة المدى "قيام" و"ذو الفقار"، فضلا عن مسيّرات انتحارية.

وختم البيان بالقول إن بقاء الإسرائيليين بين صفارات الإنذار والملاجئ هو أبرز ما حققته حكومة الحرب بقيادة بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، مضيفا "لن نترككم.. هذه الموجة مستمرة".
دونالد ترامب

روسيا اليوم

الإسرائيلي

الإيراني

المقاومة

إسرائيل

نتنياهو

تل أبيب

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24