الحرس الثوري يتوعّد.. لا نقص في الصواريخ والمفاجآت آتية

أكد الحرس الثوري أن مخزون الصواريخ لا يعاني أي نقص، مشددا على أن عمليات الإنتاج العسكري مستمرة بشكل كامل رغم الحرب، وأن لا وجود لمخاوف في هذا الجانب.



وقال المتحدث باسم الحرس الثوري إن ماضية في تصنيع الصواريخ بوتيرة كاملة خلال المواجهة، معتبرا أن تطور الحرب سيحمل مزيدا من المفاجآت، وأن المعركة ستزداد تعقيدا كلما تقدمت.



وأضاف أن المزاج العام داخل إيران يميل إلى مواصلة الحرب، في إشارة إلى وجود دعم شعبي للاستمرار في المواجهة.



وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم واسع انطلاقا من إيران استهدف والقواعد الأمريكية في المنطقة، مستخدما خمس منظومات صاروخية ثقيلة ومتعددة الرؤوس، بحسب ما أوردته " ".



وقالت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري إن الموجة السادسة والستين من عملية "الوعد الصادق 4" انطلقت عند الساعة 1:20 فجر الجمعة، وحملت اسم "يا زهراء"، مشيرة إلى أنها جاءت "إهداء للروح الطاهرة لسيد الحاج سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما".



وبحسب البيان، استهدفت الضربة مواقع في وسط وجنوب إسرائيل، إضافة إلى وقواعد للجيش الأمريكي في المنطقة، مؤكدا أن العملية نُفذت "بنجاح كامل بفضل الله تعالى".



وأوضح الحرس الثوري أن هذه الموجة تضمنت استخدام صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل، وُصفت بأنها فائقة الثقل ودقيقة الإصابة ومتعددة الرؤوس، من بينها "قدر" و"خرمشهر" و"خيبر شكن"، إلى جانب الصواريخ متوسطة المدى "قيام" و"ذو الفقار"، فضلا عن مسيّرات انتحارية.



وختم البيان بالقول إن بقاء الإسرائيليين بين صفارات الإنذار والملاجئ هو أبرز ما حققته حكومة الحرب بقيادة بنيامين ودونالد ، مضيفا "لن نترككم.. هذه الموجة مستمرة".

