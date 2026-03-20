الحرس الثوري عن "جيرالد آر فورد": انسحاب يكشف "عجز" واشنطن

أصدر بيانا تناول فيه انسحاب حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد آر " من ساحة المواجهة، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس، من وجهة نظره، تراجعا في القدرة الأميركية على دعم قواتها في ، وتكشف ما وصفه بـ"زيف القوة المادية" للولايات المتحدة.



وقال البيان إن إرسال الحاملة إلى المنطقة رافقه ضجيج إعلامي واسع، لكن انسحابها جرى في ذروة التصعيد وبهدوء لافت، في مشهد اعتبره مؤشرا على العجز والارتباك داخل المعسكر الأمريكي وحلفائه.



ورأى أن تغيير مسار الحاملة باتجاه إحدى القواعد الأميركية، مع تجنبها عبور ، يطرح علامات استفهام حول قدرة على خوض مواجهة مباشرة في المنطقة، رغم ما تملكه من إمكانات عسكرية ضخمة.



وأضاف أن حاملة أميركية أخرى، هي "أبراهام لينكولن"، واجهت بدورها وضعا مشابها من الاضطراب في خلال الأيام الأخيرة.



وأكد البيان أن القوات في حال جهوزية كاملة، وتراقب أي تطور ميداني محتمل، مشددا على أنها مستعدة لإظهار قدراتها في أي مواجهة قد تفرض عليها.



وختم الحرس الثوري بالتأكيد أن موجودة في "ساحة المواجهة" منذ سنوات، وأنها تنظر إلى النصر أو الشهادة باعتبارهما طريقا "للعزة والفخر".

