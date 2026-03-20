عربي-دولي

الحرس الثوري عن "جيرالد آر فورد": انسحاب يكشف "عجز" واشنطن

Lebanon 24
20-03-2026 | 04:31
أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا تناول فيه انسحاب حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد آر فورد" من ساحة المواجهة، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس، من وجهة نظره، تراجعا في القدرة الأميركية على دعم قواتها في غرب آسيا، وتكشف ما وصفه بـ"زيف القوة المادية" للولايات المتحدة.
وقال البيان إن إرسال الحاملة إلى المنطقة رافقه ضجيج إعلامي واسع، لكن انسحابها جرى في ذروة التصعيد وبهدوء لافت، في مشهد اعتبره مؤشرا على العجز والارتباك داخل المعسكر الأمريكي وحلفائه.

ورأى الحرس الثوري أن تغيير مسار الحاملة باتجاه إحدى القواعد الأميركية، مع تجنبها عبور مضيق باب المندب، يطرح علامات استفهام حول قدرة واشنطن على خوض مواجهة مباشرة في المنطقة، رغم ما تملكه من إمكانات عسكرية ضخمة.

وأضاف أن حاملة أميركية أخرى، هي "أبراهام لينكولن"، واجهت بدورها وضعا مشابها من الاضطراب في المحيط الهندي خلال الأيام الأخيرة.

وأكد البيان أن القوات الإيرانية في حال جهوزية كاملة، وتراقب أي تطور ميداني محتمل، مشددا على أنها مستعدة لإظهار قدراتها في أي مواجهة قد تفرض عليها.

وختم الحرس الثوري بالتأكيد أن إيران موجودة في "ساحة المواجهة" منذ سنوات، وأنها تنظر إلى النصر أو الشهادة باعتبارهما طريقا "للعزة والفخر".
