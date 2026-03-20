تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الحرس الثوري عن "جيرالد آر فورد": انسحاب يكشف "عجز" واشنطن
Lebanon 24
20-03-2026
|
04:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
الحرس الثوري الإيراني
بيانا تناول فيه انسحاب حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد آر
فورد
" من ساحة المواجهة، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس، من وجهة نظره، تراجعا في القدرة الأميركية على دعم قواتها في
غرب آسيا
، وتكشف ما وصفه بـ"زيف القوة المادية" للولايات المتحدة.
وقال البيان إن إرسال الحاملة إلى المنطقة رافقه ضجيج إعلامي واسع، لكن انسحابها جرى في ذروة التصعيد وبهدوء لافت، في مشهد اعتبره مؤشرا على العجز والارتباك داخل المعسكر الأمريكي وحلفائه.
ورأى
الحرس الثوري
أن تغيير مسار الحاملة باتجاه إحدى القواعد الأميركية، مع تجنبها عبور
مضيق باب المندب
، يطرح علامات استفهام حول قدرة
واشنطن
على خوض مواجهة مباشرة في المنطقة، رغم ما تملكه من إمكانات عسكرية ضخمة.
وأضاف أن حاملة أميركية أخرى، هي "أبراهام لينكولن"، واجهت بدورها وضعا مشابها من الاضطراب في
المحيط الهندي
خلال الأيام الأخيرة.
وأكد البيان أن القوات
الإيرانية
في حال جهوزية كاملة، وتراقب أي تطور ميداني محتمل، مشددا على أنها مستعدة لإظهار قدراتها في أي مواجهة قد تفرض عليها.
وختم الحرس الثوري بالتأكيد أن
إيران
موجودة في "ساحة المواجهة" منذ سنوات، وأنها تنظر إلى النصر أو الشهادة باعتبارهما طريقا "للعزة والفخر".
مواضيع ذات صلة
قائد الحرس الثوري يحذّر واشنطن وتل أبيب من "حسابات خاطئة"
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري يحذّر واشنطن وتل أبيب من "حسابات خاطئة"
20/03/2026 12:53:13
20/03/2026 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسنيم" عن الحرس الثوري الإيراني: نعلن احترامنا وولاءنا وطاعتنا لمن اختاره خبراء القيادة
Lebanon 24
"تسنيم" عن الحرس الثوري الإيراني: نعلن احترامنا وولاءنا وطاعتنا لمن اختاره خبراء القيادة
20/03/2026 12:53:13
20/03/2026 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: معلومات استخباراتية عن وجود "الحرس الثوري"
Lebanon 24
شحادة: معلومات استخباراتية عن وجود "الحرس الثوري"
20/03/2026 12:53:13
20/03/2026 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" تعبر مضيق جبل طارق باتجاه الشرق الأوسط
Lebanon 24
حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" تعبر مضيق جبل طارق باتجاه الشرق الأوسط
20/03/2026 12:53:13
20/03/2026 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رفضاً للانخراط في "حرب إيران".. سريلانكا تُغلق أجوائها أمام الصواريخ الأميركية
Lebanon 24
رفضاً للانخراط في "حرب إيران".. سريلانكا تُغلق أجوائها أمام الصواريخ الأميركية
06:34 | 2026-03-20
20/03/2026 06:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
06:30 | 2026-03-20
20/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. صحيفة إسرائيلية تكشف خسائر تل أبيب بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية!
Lebanon 24
بالأرقام.. صحيفة إسرائيلية تكشف خسائر تل أبيب بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية!
06:24 | 2026-03-20
20/03/2026 06:24:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي.. الصواريخ الإيرانية أصابت مصفاة حيفا
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي.. الصواريخ الإيرانية أصابت مصفاة حيفا
06:18 | 2026-03-20
20/03/2026 06:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة بيئية تنتظرنا بسبب حرب إيران.. ما هو مقبل خطير!
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة بيئية تنتظرنا بسبب حرب إيران.. ما هو مقبل خطير!
05:57 | 2026-03-20
20/03/2026 05:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"يا وسخ"... شاهدوا ما حصل مع ممثل لبنانيّ أثناء قيادته السيارة برفقة والده! (فيديو)
Lebanon 24
"يا وسخ"... شاهدوا ما حصل مع ممثل لبنانيّ أثناء قيادته السيارة برفقة والده! (فيديو)
13:13 | 2026-03-19
19/03/2026 01:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بمناسبة عيد الفطر.. تمديد إقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات
Lebanon 24
بمناسبة عيد الفطر.. تمديد إقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات
08:30 | 2026-03-19
19/03/2026 08:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّصالات تحذيريّة... ودعوة إلى إخلاء المنازل
Lebanon 24
إتّصالات تحذيريّة... ودعوة إلى إخلاء المنازل
16:23 | 2026-03-19
19/03/2026 04:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 20 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها المنتج السينمائيّ
Lebanon 24
بعد 20 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها المنتج السينمائيّ
14:55 | 2026-03-19
19/03/2026 02:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة كبيرة وهادئة.. أميركا تستعد لانتزاع أهم أوراق إيران الاستراتيجية
Lebanon 24
خطة كبيرة وهادئة.. أميركا تستعد لانتزاع أهم أوراق إيران الاستراتيجية
17:00 | 2026-03-19
19/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:34 | 2026-03-20
رفضاً للانخراط في "حرب إيران".. سريلانكا تُغلق أجوائها أمام الصواريخ الأميركية
06:30 | 2026-03-20
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
06:24 | 2026-03-20
بالأرقام.. صحيفة إسرائيلية تكشف خسائر تل أبيب بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية!
06:18 | 2026-03-20
اعتراف إسرائيلي.. الصواريخ الإيرانية أصابت مصفاة حيفا
05:57 | 2026-03-20
بالفيديو: كارثة بيئية تنتظرنا بسبب حرب إيران.. ما هو مقبل خطير!
05:48 | 2026-03-20
دول أوروبية جديدة تنضم إلى تصنيف الحرس الثوري إرهابياً
فيديو
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
20/03/2026 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
20/03/2026 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
20/03/2026 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24