عربي-دولي
في الإمارات.. توقيف أكثر من 100 شخص لنشرهم معلومات مضللة
Lebanon 24
20-03-2026
|
08:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شرطة
أبوظبي
في
دولة الإمارات
، الجمعة، ضبط 109 أشخاص بسبب تصويرهم الأحداث الجارية ونشر معلومات مضللة.
وأوضحت الشرطة أنه جرى ضبط 109 أشخاص من جنسيات مختلفة قاموا بتصوير مواقع وأحداث وتداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأحداث الجارية، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام ونشر الشائعات بين أفراد المجتمع..
واتخذت شرطة أبوظبي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية في رصد ومتابعة المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن مثل هذه السلوكيات تعد مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها، ومشددة على أهمية تحري الدقة، وعدم نشر، أو إعادة تداول، أي محتوى غير موثوق، أو غير صادر عن
الجهات الرسمية
، لما لذلك من تأثير سلبي على الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية.
ودعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، والالتزام بعدم تصوير أو نشر مواقع الأحداث أو المقاطع المرتبطة بها، حفاظا على سلامة الإجراءات المتبعة وحماية للمصلحة العامة.
