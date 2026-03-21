ترامب يدرس التدخل البري في إيران.. هذا ما كشفته شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية

يدرس الرئيس الأميركي خيار إرسال قوات برية للمشاركة في الحرب ضد ، دون اتخاذ قرار نهائي حول ذلك، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أميركيين.وأوردت الشبكة نقلا عن المسؤولين أن يدرس إمكانية إرسال آلاف الجنود إلى إيران في إطار بحثه عن طريقة لتحقيق أهدافه الرئيسية وإنهاء الحرب.ووفق المسؤولين فإن هناك عدة خيارات قيد المناقشة، أحدها يهدف إلى تسهيل الملاحة في مضيق هرمز عبر نشر قوات في الموانئ أو الجزر في العربي للحدّ من التهديد الذي تتعرض له السفن في المنطقة.وتشمل الخيارات الأخرى عملية لاستعادة اليورانيوم عالي التخصيب، أو استخدام القوات للسيطرة على منشآت الإيرانية لقطع شريان حياة مالي رئيسي للنظام الإيراني، ومحاولة انتزاع تنازلات منه.وقال المسؤولون لـ"إن بي سي نيوز"، إن البحرية الإيرانية لا تزال تحتفظ بألف زورق سريع، بعضها غير مأهول (مسيّر) ومحمّل بالمتفجرات، مما يشكل تهديدا للملاحة البحرية.وكشفت شبكة "إي بي سي نيوز" نقلا مسؤولين أميركيين، الجمعة، أن قوة من مشاة البحرية الأميركية قوامها نحو 2200 جندي أرسلت إلى .وأشار المسؤولان إلى أنه يتم توجيه وحدة استكشافية من مشاة البحرية تضم 2200 جندي على متن ثلاث سفن إنزال برمائية تابعة للبحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط.وتنتشر الوحدة الاستكشافية الـ31 لمشاة البحرية (31st MEU) بشكل دائم في وتعمل ضمن نطاق القيادة الأميركية لمنطقة الهندي–الهادئ (INDO-PACOM)، لكنها تلقت الآن أوامر بالتوجه إلى الشرق الأوسط.وأوضحت الشبكة الأميركية: "لا يعني نشر هذه الوحدة أنها ستُستخدم كقوة برية في إيران، لكنها توفر قدرات برية وبرمائية وجوية يمكن أن تكون متاحة للقادة العسكريين إذا دعت الحاجة".وأضافت: "كما تضم هذه الوحدة تحديدا سربا من مقاتلات F-35 وسربا من طائرات MV-22 أوسبري ذات المراوح القلابة".