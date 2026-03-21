تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يدرس التدخل البري في إيران.. هذا ما كشفته شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية

Lebanon 24
21-03-2026 | 00:16
A-
A+
ترامب يدرس التدخل البري في إيران.. هذا ما كشفته شبكة إن بي سي نيوز الأميركية
ترامب يدرس التدخل البري في إيران.. هذا ما كشفته شبكة إن بي سي نيوز الأميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيار إرسال قوات برية للمشاركة في الحرب ضد إيران، دون اتخاذ قرار نهائي حول ذلك، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أميركيين. 

وأوردت الشبكة نقلا عن المسؤولين أن ترامب يدرس إمكانية إرسال آلاف الجنود الأميركيين إلى إيران في إطار بحثه عن طريقة لتحقيق أهدافه الرئيسية وإنهاء الحرب.

ووفق المسؤولين فإن هناك عدة خيارات قيد المناقشة، أحدها يهدف إلى تسهيل الملاحة في مضيق هرمز عبر نشر قوات في الموانئ الإيرانية أو الجزر في الخليج العربي للحدّ من التهديد الذي تتعرض له السفن في المنطقة.

وتشمل الخيارات الأخرى عملية لاستعادة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، أو استخدام القوات للسيطرة على منشآت النفط الإيرانية لقطع شريان حياة مالي رئيسي للنظام الإيراني، ومحاولة انتزاع تنازلات منه.

وقال المسؤولون لـ"إن بي سي نيوز"، إن البحرية الإيرانية لا تزال تحتفظ بألف زورق سريع، بعضها غير مأهول (مسيّر) ومحمّل بالمتفجرات، مما يشكل تهديدا للملاحة البحرية.

وكشفت شبكة "إي بي سي نيوز" نقلا مسؤولين أميركيين، الجمعة، أن قوة من مشاة البحرية الأميركية قوامها نحو 2200 جندي أرسلت إلى الشرق الأوسط.

وأشار المسؤولان إلى أنه يتم توجيه وحدة استكشافية من مشاة البحرية تضم 2200 جندي على متن ثلاث سفن إنزال برمائية تابعة للبحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط.

وتنتشر الوحدة الاستكشافية الـ31 لمشاة البحرية (31st MEU) بشكل دائم في اليابان وتعمل ضمن نطاق القيادة الأميركية لمنطقة الهندي–الهادئ (INDO-PACOM)، لكنها تلقت الآن أوامر بالتوجه إلى الشرق الأوسط.

وأوضحت الشبكة الأميركية: "لا يعني نشر هذه الوحدة أنها ستُستخدم كقوة برية في إيران، لكنها توفر قدرات برية وبرمائية وجوية يمكن أن تكون متاحة للقادة العسكريين إذا دعت الحاجة".

وأضافت: "كما تضم هذه الوحدة تحديدا سربا من مقاتلات F-35 وسربا من طائرات MV-22 أوسبري ذات المراوح القلابة".
 
شبكة أن بي سي نيوز عن ترامب: إرسال قوات برية إلى إيران مضيعة للوقت
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي بي إس نيوز" عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة أمرت بإخلاء سفارتها في الكويت
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي: آلاف الأكراد شنّوا هجوماً برياً في إيران
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركية لـ"سي إم بي سي": سيطرنا سيطرة كاملة على الأجواء الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الأميركيين

الإيرانية

الإيراني

اليابان

الرئيسي

دونالد

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24