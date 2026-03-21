|
عربي-دولي

"كان يجب أن يتحركوا بشكل أسرع كثيرا".. ترامب يتحدث عن "تقصير بريطاني"

Lebanon 24
21-03-2026 | 00:23
رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان المملكة المتحدة "كان يجب أن تتحرك بشكل أسرع كثيرا" للسماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لضرب مواقع الصواريخ الإيرانية التي تستهدف مضيق هرمز.

ووافق الوزراء في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، على السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لضرب المواقع الإيرانية التي تستهدف مضيق هرمز.

وحتى الآن، سمحت حكومة المملكة المتحدة للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية، بما في ذلك القاعدة الموجودة في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، فقط لضرب مواقع الصواريخ التي تستهدف المصالح البريطانية في المنطقة.

وفي حديث للصحفيين خارج البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي: "لقد كان رد المملكة المتحدة متأخرا للغاية".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) عنه القول: "أنا مندهش لأن العلاقة جيدة للغاية، لكن هذا لم يحدث من قبل مطلقا. لقد كانوا حقا، إلى حد كبير، حليفنا الأول، في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "كان يجب أن يتحركوا بشكل أسرع كثيرا".
 
