"كان يجب أن يتحركوا بشكل أسرع كثيرا".. ترامب يتحدث عن "تقصير بريطاني"

رأى الرئيس الأميركي ان المتحدة "كان يجب أن تتحرك بشكل أسرع كثيرا" للسماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد لضرب مواقع الصواريخ التي تستهدف مضيق هرمز.ووافق الوزراء في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، على السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لضرب المواقع الإيرانية التي تستهدف مضيق هرمز.وحتى الآن، سمحت حكومة المملكة المتحدة للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية، بما في ذلك الموجودة في دييغو غارسيا في المحيط الهندي، فقط لضرب مواقع الصواريخ التي تستهدف المصالح البريطانية في المنطقة.وفي حديث للصحفيين خارج ، قال الرئيس الأميركي: "لقد كان رد المملكة المتحدة متأخرا للغاية".ونقلت البريطانية (بي آيه ميديا) عنه القول: "أنا مندهش لأن العلاقة جيدة للغاية، لكن هذا لم يحدث من قبل مطلقا. لقد كانوا حقا، إلى حد كبير، حليفنا الأول، في جميع أنحاء العالم".وأضاف: "كان يجب أن يتحركوا بشكل أسرع كثيرا".