Advertisement
عربي-دولي
الحرب تدخل أسبوعها الرابع.. ضربات إسرائيلية على "أهداف" في طهران والأخيرة ترد بالصواريخ
Lebanon 24
21-03-2026
|
00:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدخل الحرب في
إيران
أسبوعها الرابع، اليوم السبت، فيما يتواصل التصعيد من الجانبين.
وفي آخر التطورات، أعلن الجيش
الإسرائيلي
أنه شن غارات جوية فجر السبت، على "أهداف للنظام" في
طهران
، بعد رصد إطلاق عدة صواريخ إيرانية نحو
إسرائيل
، فيما تحدث إعلام إيراني عن استهداف موقع في الأهواز بعدة ضربات، وقصف على محيط غرب طهران وانقطاع الكهرباء في عدة مناطق.
هذا وجدد مندوب أميركا لدى
الأمم المتحدة
تأكيده على أن الرئيس
دونالد ترامب
لديه جميع الخيارات بما فيها نشر قوات داخل إيران.
مندوب أميركا بالأمم المتحدة قال أيضاً: "نفضل تدمير منشآت إيران النووية من البحر أو الجو".
هذا التصريح الأميركي تزامن مع آخر إيراني، جاء على لسان
وزير الخارجية
عباس عراقجي، بقوله إن إيران منفتحة على أي مبادرة لإنهاء الصراع، وإنهاء الحرب بشكل دائم.
عراقجي، وفي تصريحات أدلى بها إلى صحيفة يابانية، أشار إلى أن العديد من الدول تحاول التوسط لإنهاء الحرب.
وتتعرض العاصمة
الإيرانية
لقصف شبه يومي منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك ضد إيرات في 28 شباط والذي أسفر عن مقتل كبار المسؤولين بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي.
وردت إيران بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، إضافة إلى استهداف المصالح الأميركية في الخليج.
وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه "رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل" ثلاث مرات على الأقل خلال ست ساعات.
ودوت صفارات الإنذار في أجزاء كبيرة من إسرائيل، وفقا لقيادة
الجبهة
الداخلية التابعة للجيش، دون أن يسجل وقوع إصابات.
وفي بيان سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن غاراته الأخيرة على طهران استهدفت مواقع للصواريخ البالستية.
وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل إضعاف القوة النارية للنظام
الإيراني
.
Advertisement
