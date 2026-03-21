تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الحرب تدخل أسبوعها الرابع.. ضربات إسرائيلية على "أهداف" في طهران والأخيرة ترد بالصواريخ

Lebanon 24
21-03-2026 | 00:51
A-
A+
الحرب تدخل أسبوعها الرابع.. ضربات إسرائيلية على أهداف في طهران والأخيرة ترد بالصواريخ
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تدخل الحرب في إيران أسبوعها الرابع، اليوم السبت، فيما يتواصل التصعيد من الجانبين.

وفي آخر التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية فجر السبت، على "أهداف للنظام" في طهران، بعد رصد إطلاق عدة صواريخ إيرانية نحو إسرائيل، فيما تحدث إعلام إيراني عن استهداف موقع في الأهواز بعدة ضربات، وقصف على محيط غرب طهران وانقطاع الكهرباء في عدة مناطق.
هذا وجدد مندوب أميركا لدى الأمم المتحدة تأكيده على أن الرئيس دونالد ترامب لديه جميع الخيارات بما فيها نشر قوات داخل إيران.

مندوب أميركا بالأمم المتحدة قال أيضاً: "نفضل تدمير منشآت إيران النووية من البحر أو الجو".

هذا التصريح الأميركي تزامن مع آخر إيراني، جاء على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، بقوله إن إيران منفتحة على أي مبادرة لإنهاء الصراع، وإنهاء الحرب بشكل دائم.
عراقجي، وفي تصريحات أدلى بها إلى صحيفة يابانية، أشار إلى أن العديد من الدول تحاول التوسط لإنهاء الحرب.

وتتعرض العاصمة الإيرانية لقصف شبه يومي منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك ضد إيرات في 28 شباط والذي أسفر عن مقتل كبار المسؤولين بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي.
وردت إيران بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، إضافة إلى استهداف المصالح الأميركية في الخليج.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه "رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل" ثلاث مرات على الأقل خلال ست ساعات.

ودوت صفارات الإنذار في أجزاء كبيرة من إسرائيل، وفقا لقيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش، دون أن يسجل وقوع إصابات.

وفي بيان سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن غاراته الأخيرة على طهران استهدفت مواقع للصواريخ البالستية.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل إضعاف القوة النارية للنظام الإيراني.
Advertisement
الحرب تدخل أسبوعها الثاني.. قصف على طهران وهجمات صاروخية على إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إيران أطلقت صاروخًا إنشطاريًا في الضربة الأخيرة على إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إيران أطلقت صاروخا انشطاريا في الضربة الأخيرة على إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الضربات الأخيرة جنوبي لبنان دمرت صواريخ بعيدة المدى لحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:19 | 2026-03-21
Lebanon24
04:15 | 2026-03-21
Lebanon24
04:00 | 2026-03-21
Lebanon24
03:31 | 2026-03-21
Lebanon24
03:20 | 2026-03-21
Lebanon24
02:13 | 2026-03-21
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24