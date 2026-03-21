الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات ايرانية

أكدت السبت تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية.



وقالت رئاسة الأركان في بيان على "إكس": "تتصدى حالياً الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".



وأضاف البيان: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".



واختتم البيان بالقول: "يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".











