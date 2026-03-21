|
عربي-دولي
للسيطرة على اليورانيوم الإيراني.. تقرير يكشف ما تخطط له الادارة الاميركية
Lebanon 24
21-03-2026
|
01:49
كشفت مصادر مطلعة أن إدارة
ترامب
أعدّت خططًا تفصيلية لنشر قوات برية داخل
إيران
والسيطرة على اليورانيوم
الإيراني
، في إطار دراسة خيارات عسكرية أوسع ضمن الصراع القائم بقيادة
الولايات المتحدة
وإسرائيل.
ووفقًا للمصادر التي أبلغت شبكة CBS الأميركية ، قدم كبار القادة العسكريين طلبات محددة تهدف إلى تهيئة هذا السيناريو، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
تقييم الخطوات المحتملة في المنطقة.
وأوضحت المصادر أن ترامب ناقش بالفعل إمكانية تمركز قوات برية، لكنه لم يحسم قراره بعد، دون وضوح بشأن الظروف التي قد تدفعه إلى إصدار أمر بالتدخل البري.
وفي تصريحات للصحفيين داخل المكتب البيضاوي، نفى ترامب وجود نية فورية لنشر قوات، قائلاً: “لن أضع قوات في أي مكان”، قبل أن يضيف: “ولو كنت سأفعل، فلن أخبركم بذلك”.
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
كارولين ليفيت أن إعداد مثل هذه الخطط هو جزء من مهام البنتاغون لتوفير “أقصى قدر من الخيارات” للرئيس، مشددة على أن ذلك لا يعني اتخاذ قرار فعلي بإرسال قوات برية في الوقت الحالي.
في السياق ذاته، عقدت المؤسسة العسكرية اجتماعات لبحث آليات التعامل مع احتمال احتجاز جنود إيرانيين أو عناصر شبه عسكرية، بما في ذلك أماكن احتجازهم في حال تنفيذ عملية برية.
وعلى صعيد التحركات الميدانية، تستعد الولايات المتحدة لنشر عناصر من الفرقة 82 المحمولة جواً في
الشرق الأوسط
، ضمن خطة تشمل أيضًا قوة الاستجابة العالمية التابعة للجيش ووحدات من مشاة البحرية.
كما بدأت بالفعل عمليات نقل آلاف الجنود إلى المنطقة، حيث غادرت ثلاث سفن حربية وعلى متنها نحو 2200 من مشاة البحرية السواحل الأمريكية في كاليفورنيا، في ثاني عملية نشر من نوعها منذ اندلاع الحرب، مع توقع وصولها خلال أسابيع.
وتعكس هذه التحركات سعي البنتاغون إلى توسيع الخيارات العسكرية المتاحة أمام الرئيس، رغم استمرار الإدارة الأميركية في تجنب
الكشف عن
خطواتها المقبلة بشكل علني.
قوات خاصة في إيران لتأمين اليورانيوم.. هذا ما تخطط له واشنطن
Lebanon 24
قوات خاصة في إيران لتأمين اليورانيوم.. هذا ما تخطط له واشنطن
21/03/2026 10:46:04
21/03/2026 10:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة أميركية: هذا ما تخطط له الـ"CIA" في إيران
21/03/2026 10:46:04
21/03/2026 10:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سينشر ترامب قوات أميركية على الاراضي الايرانية؟ تقرير يكشف ما يجري في الكواليس
21/03/2026 10:46:04
21/03/2026 10:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن اليورانيوم الإيراني.. هذا ما أعلنته الخارجية الروسية
21/03/2026 10:46:04
21/03/2026 10:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس الانتقام الجماعي بحق الفلسطينيين
Lebanon 24
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس الانتقام الجماعي بحق الفلسطينيين
04:19 | 2026-03-21
21/03/2026 04:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرين: سنساهم في الجهود الدولية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز
04:15 | 2026-03-21
21/03/2026 04:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد روسي يعيد "الرعب الليلي" إلى أوكرانيا
04:00 | 2026-03-21
21/03/2026 04:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "صفقة تويتر".. إدانة ايلون ماسك وإلزامه بدفع تعويضات خيالية
03:31 | 2026-03-21
21/03/2026 03:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: روسيا ستظل شريكا موثوقا لإيران
03:20 | 2026-03-21
21/03/2026 03:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
12:26 | 2026-03-20
20/03/2026 12:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
16:19 | 2026-03-20
20/03/2026 04:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي يُلاقي "حزب الله"... لا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
06:00 | 2026-03-20
20/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
06:30 | 2026-03-20
20/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
13:00 | 2026-03-20
20/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
21/03/2026 10:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
21/03/2026 10:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
21/03/2026 10:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
