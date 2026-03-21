Advertisement

عربي-دولي

إيرانيون يؤدون صلاة العيد.. وآخرون يشيعون المتحدث باسم الحرس الثوري

Lebanon 24
21-03-2026 | 05:15
إيرانيون يؤدون صلاة العيد.. وآخرون يشيعون المتحدث باسم الحرس الثوري
إيرانيون يؤدون صلاة العيد.. وآخرون يشيعون المتحدث باسم الحرس الثوري photos 0
أدى الآلاف صلاة عيد الفطر في إيران السبت، وفق ما أظهرت لقطات عرضها التلفزيون الرسمي الإيراني، على وقع تصاعد التوترات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقد احتفلت إيران السبت بأول أيام عيد الفطر، غداة احتفال معظم الدول الإسلامية الأخرى باليوم الأول من العيد.

ومع بزوغ الفجر، احتشد جمع غفير من المصلين في جامع الإمام الخميني الكبير بوسط طهران، والذي يحمل اسم مؤسس الجمهورية الإسلامية.
ونظرا لضيق المكان، أدى عدد كبير من المصلين الصلاة في الهواء الطلق، وعرض التلفزيون الرسمي صورا لمناطق مكتظة حول الجامع، رغم خطر القصف.
ووفقا لوكالة أنباء فارس، استهدفت غارات جوية ليلية عدة أحياء في طهران وضواحيها، بالإضافة إلى مدينة أصفهان.

كما عرض التلفزيون الإيراني تجمعات للصلاة في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك أراك في الوسط، وزاهدان في الجنوب الشرقي، ومدينة عبادان في الغرب الإيراني.

كما شيعت إيران اليوم السبت جنازة المتحدث باسم الحرس الثوري، على محمد نائيني، الذي قتل في اليوم السابق في غارة إسرائيلية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني ووسائل إعلام شبه رسمية أخرى لقطات تظهر صلاة الجنازة التي قالوا إنها كانت على روح نائيني.

وكانت وكالة مهر الإيرانية للأنباء قد أفادت بمقتل المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، في غارة إسرائيلية، فجر أمس الجمعة، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان أمس الجمعة، مقتل نائيني إثر هجوم فجر أمس الجمعة، وفقا لما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.
وكان نائيني يوصف بأنه قائد مخضرم خدم إيران على مدار أكثر من أربعة عقود.

 
مواضيع ذات صلة
التلفزيون الإيراني: مقتل علي محمد نائيني المتحدث باسم الحرس الثوري
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لحرب طويلة حتى معاقبة المعتدي وعلى العدو انتظار ضربات مؤلمة
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 3 ناقلات نفط رفضت الامتثال لتحذيراتنا في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن بـ4 صواريخ كروز
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-03-21
Lebanon24
06:57 | 2026-03-21
Lebanon24
06:36 | 2026-03-21
Lebanon24
06:30 | 2026-03-21
Lebanon24
06:28 | 2026-03-21
Lebanon24
06:25 | 2026-03-21
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
