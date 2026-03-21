عربي-دولي
إيرانيون يؤدون صلاة العيد.. وآخرون يشيعون المتحدث باسم الحرس الثوري
Lebanon 24
21-03-2026
|
05:15
أدى الآلاف صلاة عيد الفطر في
إيران
السبت، وفق ما أظهرت لقطات عرضها التلفزيون الرسمي
الإيراني
، على وقع تصاعد التوترات الناجمة عن الحرب في
الشرق الأوسط
.
وقد احتفلت إيران السبت بأول أيام عيد الفطر، غداة احتفال معظم الدول الإسلامية الأخرى باليوم الأول من العيد.
ومع بزوغ الفجر، احتشد جمع غفير من المصلين في جامع الإمام الخميني الكبير بوسط
طهران
، والذي يحمل اسم مؤسس الجمهورية الإسلامية.
ونظرا لضيق المكان، أدى عدد كبير من المصلين الصلاة في الهواء الطلق، وعرض التلفزيون الرسمي صورا لمناطق مكتظة حول الجامع، رغم خطر القصف.
ووفقا لوكالة أنباء فارس، استهدفت غارات جوية ليلية عدة أحياء في طهران وضواحيها، بالإضافة إلى مدينة أصفهان.
كما عرض التلفزيون الإيراني تجمعات للصلاة في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك أراك في الوسط، وزاهدان في الجنوب الشرقي، ومدينة عبادان في الغرب الإيراني.
كما شيعت إيران اليوم السبت جنازة المتحدث باسم
الحرس الثوري
، على محمد نائيني، الذي قتل في اليوم السابق في غارة إسرائيلية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية إيرانية.
وبث التلفزيون الرسمي الإيراني ووسائل إعلام شبه رسمية أخرى لقطات تظهر صلاة الجنازة التي قالوا إنها كانت على روح نائيني.
وكانت وكالة مهر
الإيرانية
للأنباء قد أفادت بمقتل المتحدث باسم
الحرس الثوري الإيراني
، العميد علي محمد نائيني، في غارة إسرائيلية، فجر أمس الجمعة، دون مزيد من التفاصيل.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان أمس الجمعة، مقتل نائيني إثر هجوم فجر أمس الجمعة، وفقا لما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.
وكان نائيني يوصف بأنه قائد مخضرم خدم
إيران على
مدار أكثر من أربعة عقود.
