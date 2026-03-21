سقوط قتلى... شاحنة وقود اصطدمت بسيارات على طريق سريع في روسيا

أفادت سلطات مقاطعة روستوف في ، عن مقتل 3 أشخاص في حادث سير كبير جراء اصطدام شاحنة وقود بعدة سيارات على طريق سريع يربط عاصمة في مدينة تاغانروع ظهر اليوم السبت.

وبحسب التقارير الأولية، فإنه يرجح أن يكون انفجار أحد إطارات شاحنة الوقود قد تسبب في انحرافها إلى المسار المعاكس حيث اصطدمت بأربع سيارات، ما أدى إلى احتراق 5 مركبات على الأقل. (روسيا اليوم)