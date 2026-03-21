الجيش الاسرائيلي: استهدفنا منشآت لإنتاج الصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوريّ

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه استهدف منشآت لإنتاج الصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوري في العاصمة خلال الليل.



وأضاف أن الاستهدافات شملت:

- مجمع مركزي تابع للحرس الثوري يُستخدم لإنتاج وتطوير مكونات الصواريخ الباليستية.

- منشأة لتخزين مكونات إنتاج الصواريخ.

- مجمع تابع لوزارة الدفاع مسؤول عن إنتاج وقود الصواريخ.

- موقع لإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية.