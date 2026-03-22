عربي-دولي
اعتراض صاروخ باليستي وعشرات الطائرات المسيّرة في السعودية
Lebanon 24
22-03-2026
|
01:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع السعودية
أن دفاعاتها الجوية اعترضت فجر اليوم الأحد، واحدا من 3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه العاصمة
الرياض
وسقط الآخران في منطقة غير مأهولة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة إن "تم رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه
منطقة الرياض
، وقد تم اعتراض أحد الصواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقة غير مأهولة".
كما أعلنت
وزارة الدفاع
السعودية
إعتراض عشرات الطائرات المسيّرة في
المنطقة الشرقية
منذ الساعات الأولى لفجر اليوم الأحد.
