قد تتضاعف النفقات.. تقرير أميركي يكشف أرقام "حرب ترامب على إيران"!

ووفقًا للتقرير المنشور على موقع (thefulcrum.us)، بلغت تكلفة العمليات العسكرية في إيران حتى منتصف شهر آذار نحو 25 إلى 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار إذا استمر الإنفاق بنفس الوتيرة لمدة 6 أشهر.وأوضح التقرير أن الأموال المصروفة على الحرب كانت كافية لتوسيع برامج الرعاية الصحية، واستعادة التمويل المقطوع للرعاية الصحية، ودعم الأمن الغذائي عبر برنامج SNAP، بالإضافة إلى تمويل التعليم والطاقة النظيفة والبنية التحتية.كما أشار إلى أن الإنفاق العسكري الكبير ساهم في تفاقم الدين الفيدرالي الأميركي، الذي بلغ 37.2 تريليون دولار، مع توقعات بوصوله إلى 47 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يزيد من الفوائد المدفوعة ويضغط على الميزانية العامة.وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار والغاز نتيجة الحرب أدى إلى زيادة تكلفة المعيشة، حيث تجاوز متوسط سعر البنزين 3.84 دولار للغالون، في حين استفاد منتجو النفط في وروسيا من هذه الأزمة.وحذرت المؤسسة من أن استمرار توجيه موارد ضخمة للحروب الخارجية بدل الاستثمار في الاحتياجات الداخلية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة النظيفة والبنية التحتية، سيزيد من الفجوة الاقتصادية ويضعف مستقبل على المدى . (آرم نيوز)