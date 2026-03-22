قد تتضاعف النفقات.. تقرير أميركي يكشف أرقام "حرب ترامب على إيران"!

22-03-2026 | 06:16
قد تتضاعف النفقات.. تقرير أميركي يكشف أرقام حرب ترامب على إيران!
كشف تقرير صادر عن مؤسسة أميركية أن الحرب التي شنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران كلفت الخزينة الأميركية عشرات المليارات من الدولارات في غضون أسابيع قليلة.
 

ووفقًا للتقرير المنشور على موقع (thefulcrum.us)، بلغت تكلفة العمليات العسكرية في إيران حتى منتصف شهر آذار نحو 25 إلى 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار إذا استمر الإنفاق بنفس الوتيرة لمدة 6 أشهر.
 
وأوضح التقرير أن الأموال المصروفة على الحرب كانت كافية لتوسيع برامج الرعاية الصحية، واستعادة التمويل المقطوع للرعاية الصحية، ودعم الأمن الغذائي عبر برنامج SNAP، بالإضافة إلى تمويل التعليم والطاقة النظيفة والبنية التحتية.
 

كما أشار إلى أن الإنفاق العسكري الكبير ساهم في تفاقم الدين الفيدرالي الأميركي، الذي بلغ 37.2 تريليون دولار، مع توقعات بوصوله إلى 47 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يزيد من الفوائد المدفوعة ويضغط على الميزانية العامة.
 

وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب أدى إلى زيادة تكلفة المعيشة، حيث تجاوز متوسط سعر البنزين 3.84 دولار للغالون، في حين استفاد منتجو النفط في الدول العربية وروسيا من هذه الأزمة.

وحذرت المؤسسة من أن استمرار توجيه موارد ضخمة للحروب الخارجية بدل الاستثمار في الاحتياجات الداخلية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة النظيفة والبنية التحتية، سيزيد من الفجوة الاقتصادية ويضعف مستقبل الولايات المتحدة على المدى الطويل. (آرم نيوز) 
