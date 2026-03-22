|
عربي-دولي
بعد حديث إيران عن إسقاط طائرة F15.. هذا ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية
Lebanon 24
22-03-2026
|
13:10
نفت
القيادة المركزية
الأميركية صحة الأنباء المتداولة بشأن إسقاط مقاتلة أميركية من طراز F-15 فوق
إيران
، مؤكدة أن هذه المزاعم "غير صحيحة".
وأوضحت القيادة أن القوات الأميركية نفذت أكثر من 8 آلاف طلعة قتالية ضمن عملية "Epic Fury"، مشددة على أنه "لم يتم إسقاط أي طائرة مقاتلة أميركية بنيران إيرانية".
يأتي هذا النفي في وقت تتصاعد فيه الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول خسائر عسكرية أميركية، فيما تؤكد
واشنطن
استمرار عملياتها الجوية دون تسجيل إصابات مباشرة لطائراتها المقاتلة.
وكانت إيران قد زعمت أن دفاعاتها الجوية أسقطت مقاتلة من طراز إف-15 في جنوب البلاد، وذلك بعد أيام من حديثها عن استهداف مقاتلتي
إف-35
وإف-16.
Advertisement
القيادة المركزية الأميركية: الشائعات عن إسقاط النظام الإيراني مقاتلة أميركية من طراز إف-15 كاذبة
زامير: العملية ضد حزب الله في بدايتها وستستمر لضمان أمن شمال إسرائيل
أكثر من 400 صاروخ إيراني أُطلقت على إسرائيل منذ بداية الحرب
وسط العراق.. ضربات اسرائيلية تستهدف مواقع للحشد الشعبي
عراقجي: نحذر من تداعيات أي استهداف عسكري لمحطة بوشهر النووية
إيران تواصل هجماتها ضد دول الخليج
وهل تحتاج ابنة بشير الجميل إلى من يدافع عن مواقفها؟
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
ورقة بيد ترامب قد تُنهي حرب إيران.. مُدمّرة وخطيرة!
ماذا فعل "حزب الله" مع نازحين؟
تقرير يحذر لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
