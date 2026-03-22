بعد حديث إيران عن إسقاط طائرة F15.. هذا ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية

نفت الأميركية صحة الأنباء المتداولة بشأن إسقاط مقاتلة أميركية من طراز F-15 فوق ، مؤكدة أن هذه المزاعم "غير صحيحة".



وأوضحت القيادة أن القوات الأميركية نفذت أكثر من 8 آلاف طلعة قتالية ضمن عملية "Epic Fury"، مشددة على أنه "لم يتم إسقاط أي طائرة مقاتلة أميركية بنيران إيرانية".

يأتي هذا النفي في وقت تتصاعد فيه الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول خسائر عسكرية أميركية، فيما تؤكد استمرار عملياتها الجوية دون تسجيل إصابات مباشرة لطائراتها المقاتلة.



وكانت إيران قد زعمت أن دفاعاتها الجوية أسقطت مقاتلة من طراز إف-15 في جنوب البلاد، وذلك بعد أيام من حديثها عن استهداف مقاتلتي وإف-16.