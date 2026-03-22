عربي-دولي

وسط العراق.. ضربات اسرائيلية تستهدف مواقع للحشد الشعبي

Lebanon 24
22-03-2026 | 14:42
وسط العراق.. ضربات اسرائيلية تستهدف مواقع للحشد الشعبي
وسط العراق.. ضربات اسرائيلية تستهدف مواقع للحشد الشعبي photos 0
تعرّضت مواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي في وسط العراق لثلاث ضربات مساء الأحد لم تخلّف أي إصابات، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
وأوردت خلية الأزمة الإعلامية في محافظة بابل في بيان مقتضب "تعرّضت قطعات الحشد الشعبي في (منطقة) جرف النصر إلى اعتداء من قبل طائرات مسيرة وطيران حربي، حيث تم تنفيذ ثلاث ضربات في أماكن مختلفة من (المنطقة)".

كما أكّدت عدم "تسجيل أي إصابات في (صفوف) منتسبي الحشد الشعبي، حيث كانت المقرات خالية من الأفراد".

وتتمركز في قاعدة جرف الصخر، المعروفة أيضا بجرف النصر، كتائب حزب الله بشكل أساسي والتي لديها ألوية تابعة لها في الحشد الشعبي.

وأكّد مصدر في الفصيل لوكالة فرانس برس أن ضربات مساء الأحد كانت "تستهدف الكتائب" الموالية لإيران.
