وسط العراق.. ضربات اسرائيلية تستهدف مواقع للحشد الشعبي

تعرّضت مواقع تابعة لهيئة في لثلاث ضربات مساء الأحد لم تخلّف أي إصابات، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأوردت الإعلامية في في بيان مقتضب "تعرّضت قطعات الحشد الشعبي في (منطقة) جرف النصر إلى اعتداء من قبل طائرات مسيرة وطيران حربي، حيث تم تنفيذ ثلاث ضربات في أماكن مختلفة من (المنطقة)".



كما أكّدت عدم "تسجيل أي إصابات في (صفوف) منتسبي الحشد الشعبي، حيث كانت المقرات خالية من الأفراد".



وتتمركز في قاعدة جرف الصخر، المعروفة أيضا بجرف النصر، بشكل أساسي والتي لديها ألوية تابعة لها في الحشد الشعبي.



وأكّد مصدر في الفصيل لوكالة فرانس برس أن ضربات مساء الأحد كانت "تستهدف " الموالية لإيران.