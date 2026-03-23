طهران تحت النار.. إسرائيل تعلن هجمات واسعة والبنى الإيرانية في مرمى الضربات

أعلن الجيش فجر الإثنين تنفيذ موجة كبيرة من الهجمات استهدفت ما قال إنها بنى تحتية تابعة للنظام في العاصمة ، وذلك بعد تقارير محلية تحدثت عن انفجارات في أكثر من منطقة داخل المدينة.



ووفق ما أوردته وكالة "فارس" ، فإن خمس غارات طالت مناطق في شمال طهران ووسطها وشرقها وغربها، في تصعيد يُعد من بين الأوسع الذي تشهده منذ بداية المواجهة.



وفي تطور موازٍ شمال غربي البلاد، ذكرت وكالة "نور" الإيرانية أن قصفاً استهدف مبنى سكنياً في مدينة أورمية، ما أدى إلى انهياره بالكامل، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

