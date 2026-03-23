قتلى وجرحى بهجمات على طهران وأورميا وبندر عباس

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط قتلى وجرحى جراء هجمات وضربات جوية استهدفت عدة مناطق في منذ فجر اليوم الإثنين.





فقد أعلن التلفزيون الرسمي عن مقتل شخص في إيران بهجوم على محطة إذاعية في بندر عباس، بينما أفادت وكالة فارس للأنباء بسقوط قتلى وجرحى إثر غارة على مدينة خُرّم آباد عاصمة محافظة لورستان غربي البلاد.



وشملت على إيران مناطق العاصمة ، التي تعرض لخمس غارات بحسب وكالة فارس، التي أشارت إلى أنه "تم الإبلاغ عن سماع أصوات انفجارات مروعة".

كما شملت كرج وأورميا، شمال غرب إيران، حيث أدت غارة جوية إلى تدمير أبنية سكنية بينما واصلت فرق الإنقاذ البحث عن أشخاص تحت الأنقاض.

من ناحية ثانية، طالب الإيراني عباس عراقجي في رسالة إلى الدولي بـ "إجبار المعتدين على الوقف الفوري لجميع الهجمات غير القانونية" وإلزامهم بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية وغيرها من المواقع .



وكان موقع نطنز، وهو موقع التخصيب في إيران، قد تعرض للقصف مرة أخرى يوم السبت الماضي.



وكانت أقوى هيئة في قد صوتت لصالح إدانة الضربات الانتقامية الإيرانية على دول الجوار الخليجي، لكن القرار لم يذكر الضربات والأميركية التي أشعلت الحرب.



كما تحث الرسالة المجلس على إلزام بوضع منشآتها النووية تحت "التحقق والمراقبة" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، رغم أنها لا تؤكد أو تنفي وجودها.