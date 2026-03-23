عربي-دولي
قتلى وجرحى بهجمات على طهران وأورميا وبندر عباس
Lebanon 24
23-03-2026
|
00:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط قتلى وجرحى جراء هجمات وضربات جوية استهدفت عدة مناطق في
إيران
منذ فجر اليوم الإثنين.
فقد أعلن التلفزيون
الإيراني
الرسمي عن مقتل شخص في إيران بهجوم على محطة إذاعية في بندر عباس، بينما أفادت وكالة فارس للأنباء بسقوط قتلى وجرحى إثر غارة على مدينة خُرّم آباد عاصمة محافظة لورستان غربي البلاد.
وشملت
الغارات
على إيران مناطق العاصمة
طهران
، التي تعرض لخمس غارات بحسب وكالة فارس، التي أشارت إلى أنه "تم الإبلاغ عن سماع أصوات انفجارات مروعة".
كما شملت كرج وأورميا، شمال غرب إيران، حيث أدت غارة جوية إلى تدمير أبنية سكنية بينما واصلت فرق الإنقاذ البحث عن أشخاص تحت الأنقاض.
من ناحية ثانية، طالب
وزير الخارجية
الإيراني عباس عراقجي في رسالة إلى
مجلس الأمن
الدولي بـ "إجبار المعتدين على الوقف الفوري لجميع الهجمات غير القانونية" وإلزامهم بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية وغيرها من المواقع
الإيرانية
.
وكان موقع نطنز، وهو موقع التخصيب
الرئيسي
في إيران، قد تعرض للقصف مرة أخرى يوم السبت الماضي.
وكانت أقوى هيئة في
الأمم المتحدة
قد صوتت لصالح إدانة الضربات الانتقامية الإيرانية على دول الجوار الخليجي، لكن القرار لم يذكر الضربات
الإسرائيلية
والأميركية التي أشعلت الحرب.
كما تحث الرسالة المجلس على إلزام
إسرائيل
بوضع منشآتها النووية تحت "التحقق والمراقبة" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، رغم أنها لا تؤكد أو تنفي وجودها.
