|
عربي-دولي

زيلينسكي: نأمل إبقاء كييف أولوية لدى واشنطن رغم حرب إيران

23-03-2026 | 01:48
زيلينسكي: نأمل إبقاء كييف أولوية لدى واشنطن رغم حرب إيران
أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، عن أمله في أن تواصل الولايات المتحدة جهودها لإنهاء العملية العسكرية الروسية، رغم تركيز واشنطن على الحرب مع إيران، وذلك عقب محادثات جرت في فلوريدا بين مسؤولين من الجانبين.

وقال زيلينسكي في كلمة مسائية إن "التركيز الأساسي للجانب الأميركي ينصب حالياً على الوضع حول إيران وفي تلك المنطقة، لكن الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا يجب أن تنتهي أيضاً".
كما أضاف: "ينظر العالم إلى الأمر بالطريقة نفسها، وأنا ممتن جداً للمجتمع الأميركي على دعمه الواضح لسلام طبيعي وكريم لأوكرانيا"، وفق فرانس برس.

كذلك أشار إلى أنه سيتشاور مع الفريق الأوكراني لدى عودته، معرباً عن أمله في استمرار المسار الدبلوماسي بين كييف وواشنطن.

وقال: "سيكون ذلك خبراً جيداً جداً ودليلاً على أن الدبلوماسية تنجح. نأمل أن يتحقق ذلك".
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: طرابلس كانت وستبقى دوما في أولوية اهتمامنا ونحن سنبقى دوما الى جانب اهلنا
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 14:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا قلق من ارتفاع أسعار البنزين وأولوية واشنطن العملية العسكرية ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 14:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أمني إسرائيلي: تبقى لدى إيران 150 منصة إطلاق صواريخ ونواصل استهدافها
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 14:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: تبقى لدى إيران 20% من قدراتها العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 14:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2026-03-23
Lebanon24
08:13 | 2026-03-23
Lebanon24
07:57 | 2026-03-23
Lebanon24
07:49 | 2026-03-23
Lebanon24
07:48 | 2026-03-23
Lebanon24
07:17 | 2026-03-23
