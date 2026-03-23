زيلينسكي: نأمل إبقاء كييف أولوية لدى واشنطن رغم حرب إيران

أعرب الرئيس الأوكراني ، الأحد، عن أمله في أن تواصل جهودها لإنهاء العملية العسكرية الروسية، رغم تركيز على الحرب مع ، وذلك عقب محادثات جرت في فلوريدا بين مسؤولين من الجانبين.



وقال في كلمة مسائية إن "التركيز الأساسي للجانب الأميركي ينصب حالياً على الوضع حول إيران وفي تلك المنطقة، لكن الحرب التي تشنها ضد يجب أن تنتهي أيضاً".

كما أضاف: "ينظر العالم إلى الأمر بالطريقة نفسها، وأنا ممتن جداً للمجتمع الأميركي على دعمه الواضح لسلام طبيعي وكريم لأوكرانيا"، وفق فرانس برس.



كذلك أشار إلى أنه سيتشاور مع الفريق الأوكراني لدى عودته، معرباً عن أمله في استمرار المسار الدبلوماسي بين وواشنطن.



وقال: "سيكون ذلك خبراً جيداً جداً ودليلاً على أن الدبلوماسية تنجح. نأمل أن يتحقق ذلك".