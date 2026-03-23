اليابان تضخ 800 مليار ين.. تحرك عاجل لاحتواء أسعار الوقود

قررت تخصيص نحو 800 مليار ين، ما يعادل حوالي 5.3 مليار دولار، من صندوق الاحتياطي لديها، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار البنزين وسائر أنواع الوقود، في ظل التوترات المتصاعدة المرتبطة بإيران وما تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة.



وبدأت السلطات منذ الأسبوع الماضي تنفيذ إجراءات طارئة لاحتواء موجة الغلاء، من بينها تقديم إعانات لشركات بهدف منع انتقال الارتفاعات العالمية بسرعة إلى أسعار البيع للمستهلكين.



ورغم هذه الخطوات، سجل متوسط سعر البنزين AI-95 على مستوى البلاد مع نهاية الأسبوع الماضي مستوى قياسياً بلغ 190.8 ين لليتر الواحد، ما دفع الحكومة إلى تكثيف تدخلها خفض السعر والحفاظ عليه عند حدود 170 ين تقريباً.



ولا تقتصر هذه التدابير على البنزين فقط، بل تشمل أيضاً وقود الديزل وزيت التدفئة والكيروسين، في إطار مسعى أوسع لتخفيف العبء عن السوق المحلية والحد من تداعيات أزمة الطاقة على المستهلكين والقطاعات الحيوية.



ومن المنتظر أن يُعرض قرار تخصيص هذه الأموال على الياباني للموافقة عليه خلال اجتماعه المقرر يوم الثلاثاء 24 آذار.

