توضيح من روسيا: إيران مقابل أوكرانيا؟

وصف الكرملين ⁠يوم الاثنين تقريرا نشرته صحيفة بوليتيكو، يفيد ‌بأن عرضت وقف ‌تبادل معلومات ‌استخباراتية مع مقابل ‌إنهاء الولايات ‌المتحدة ⁠دعمها لأوكرانيا، بأنه كاذب.





وقال ⁠المتحدث ‌باسم الكرملين ⁠دميتري بيسكوف للصحفيين "اطلعنا على ⁠هذا التقرير.. ⁠إنه يندرج ضمن فئة الأخبار الكاذبة، أو بالأحرى الزائفة".

وكان تقرير بوليتيكو قد ذكر اقترحت صفقة تبادلية على ، بموجبها سيوقف الكرملين مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع إيران، مثل الإحداثيات الدقيقة للأصول العسكرية الأميركية في ، إذا أوقفت تزويد بمعلومات استخباراتية عن روسيا.

ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين على المفاوضات بين واشنطن وموسكو قولهما إن المقترح قدمه المبعوث الروسي كيريل دميترييف إلى مبعوثي إدارة الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في ميامي.



وأضافا المصدران في التقرير الذي نفت موسكو صحته أن الولايات المتحدة رفضت المقترح.