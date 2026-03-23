تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"أباتشي" تدخل حرب إيران.. ماذا يعني ذلك عسكرياً؟

Lebanon 24
23-03-2026 | 13:00
A-
A+
أباتشي تدخل حرب إيران.. ماذا يعني ذلك عسكرياً؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرَ موقع "الجزيرة نت" تقريراً جديداً تحدث عن مسألة دخول طائرات "إيه 10" و"أباتشي" على خط الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران.

ويقول التقرير إن طائرتي "إيه 10" و"أباتشي" الأميركيتين، نفذتا أولى مهامهما في العمليات العسكرية قبالة الساحل الجنوبي لإيران وفوق مضيق هرمز، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً ضمن الحضور العسكري الأميركي في المنطقة.

ويقول التقرير إن استخدام الطائرتين يهدف أساساً إلى دعم العمليات البرية والقصف الدقيق للدبابات، وتنفيذ المهام الخاصة، مستفيدة من ارتفاعاتها المنخفضة وقدرتها على المناورة، مما يقلل من احتمالات اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أن طائرة "إيه 10" الهجومية تتميز بقدرتها على تقديم دعم مباشر للقوات البرية، حيث قامت خلال المهمة بتحييد الزوارق السريعة والسفن الحربية الإيرانية من مسافات قريبة. 

وتحوي الطائرة مدفعاً رئيسياً من عيار 30 مليمتراً مُثبتاً في المقدمة وبمعدل إطلاق مرتفع، إضافة إلى مجموعة من الصواريخ والقنابل الموجهة وغير الموجهة، مما يجعلها فعالة في استهداف الأهداف البرية والبحرية على حد سواء.

أما مروحية "أباتشي" الهجومية، فقد استخدمها الجيش الأميركي لإسقاط المسيرات الإيرانية من نوع "شاهد" قبالة السواحل، وضرب قوارب زرع الألغام. 

وتتمتع "أباتشي" بسرعة تصل إلى نحو 280 كيلومتراً في الساعة، وقدرة على العمل في ظروف صعبة، كما تمتلك مدفعاً آلياً وصواريخ "هيلفاير" المضادة للدبابات، مع إمكانية كشف أكثر من هدف في وقت واحد.

وتمثل مشاركة الطائرتين نقطة تحول في العمليات العسكرية الأميركية، إذ يمكن الاعتماد عليهما لدعم أي عمليات محتملة للقوات البرية والبحرية. 

ويأتي استخدام الطائرتين ضمن خطة للبنتاغون تهدف إلى تقليل خطر القوارب المسلحة والألغام والصواريخ الإيرانية التي عطلت حركة السفن في مضيق هرمز.

وأشار التقرير إلى أنه إذا تم التخلص من هذه التهديدات، فقد تتمكن واشنطن من إرسال سفنها الحربية لمرافقة السفن التجارية، كما يمكن للطائرتين توفير غطاء جوي لأي عمليات خاصة محتملة على الأرض، بما يشمل إرسال قوات "مارينز" أو فرق خاصة إلى العمق الإيراني للسيطرة على منشآت اليورانيوم عالي التخصيب. (الجزيرة نت)
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24