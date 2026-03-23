"أباتشي" تدخل حرب إيران.. ماذا يعني ذلك عسكرياً؟

نشرَ موقع " نت" تقريراً جديداً تحدث عن مسألة دخول طائرات "إيه 10" و"أباتشي" على خط الحرب الأميركية - ضد .



ويقول التقرير إن طائرتي "إيه 10" و"أباتشي" الأميركيتين، نفذتا أولى مهامهما في العمليات العسكرية قبالة الساحل الجنوبي لإيران وفوق مضيق هرمز، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً ضمن الحضور العسكري الأميركي في المنطقة.



ويقول التقرير إن استخدام الطائرتين يهدف أساساً إلى دعم العمليات البرية والقصف الدقيق للدبابات، وتنفيذ المهام الخاصة، مستفيدة من ارتفاعاتها المنخفضة وقدرتها على المناورة، مما يقلل من احتمالات اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية .



وأشار التقرير إلى أن طائرة "إيه 10" الهجومية تتميز بقدرتها على تقديم دعم مباشر للقوات البرية، حيث قامت خلال المهمة بتحييد الزوارق السريعة والسفن الحربية الإيرانية من مسافات قريبة.



وتحوي الطائرة مدفعاً رئيسياً من عيار 30 مليمتراً مُثبتاً في المقدمة وبمعدل إطلاق مرتفع، إضافة إلى مجموعة من الصواريخ والقنابل الموجهة وغير الموجهة، مما يجعلها فعالة في استهداف الأهداف البرية والبحرية على حد سواء.



أما مروحية "أباتشي" الهجومية، فقد استخدمها الجيش الأميركي لإسقاط المسيرات الإيرانية من نوع "شاهد" قبالة السواحل، وضرب قوارب زرع الألغام.



وتتمتع "أباتشي" بسرعة تصل إلى نحو 280 كيلومتراً في الساعة، وقدرة على العمل في ظروف صعبة، كما تمتلك مدفعاً آلياً وصواريخ "هيلفاير" المضادة للدبابات، مع إمكانية كشف أكثر من هدف في وقت واحد.



وتمثل مشاركة الطائرتين نقطة تحول في العمليات العسكرية الأميركية، إذ يمكن الاعتماد عليهما لدعم أي عمليات محتملة للقوات البرية والبحرية.



ويأتي استخدام الطائرتين ضمن خطة للبنتاغون تهدف إلى تقليل خطر القوارب المسلحة والألغام والصواريخ الإيرانية التي عطلت حركة السفن في مضيق هرمز.



وأشار التقرير إلى أنه إذا تم التخلص من هذه التهديدات، فقد تتمكن من إرسال سفنها الحربية لمرافقة السفن التجارية، كما يمكن للطائرتين توفير غطاء جوي لأي عمليات خاصة محتملة على الأرض، بما يشمل إرسال قوات "مارينز" أو فرق خاصة إلى العمق للسيطرة على منشآت اليورانيوم عالي التخصيب. (الجزيرة نت)

