تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"الوضع خطير جداً".. الوكالة الدولية للطاقة تحذّر

Lebanon 24
23-03-2026 | 08:37
A-
A+
الوضع خطير جداً.. الوكالة الدولية للطاقة تحذّر
الوضع خطير جداً.. الوكالة الدولية للطاقة تحذّر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من تداعيات أزمة الطاقة العالمية التي بدأت منذ نحو 3 أسابيع.


وفي حوار أجراه في نادي الصحافة في أستراليا، قال بيرول إن "الوضع خطير جداً"، وأضاف: "كثير منا يذكر أزمتَي النفط في عامي 1973 و1979، حين خسر العالم في كل منهما نحو 5 ملايين برميل يوميا، أي ما مجموعه 10 ملايين برميل. حتى الآن خسرنا 11 مليون برميل يومياً".

وأوضح بيرول أن تداعيات الأزمة تمتد إلى أسواق الغاز، قائلا إن أوروبا "خسرت نحو 75 مليار متر مكعب"، بينما خسرنا ما يقارب 140 مليار متر مكعب نتيجة الأزمة الحالية.

وأشار إلى أن الأزمة "لا تقتصر على النفط والغاز"، بل تشمل "شرايين الإمداد الرئيسية والحيوية في الاقتصاد العالمي"، مثل البتروكيميائيات والكبريت والهيليوم، التي "تتقطع إمداداتها"، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أنه قرر التحدث عن الأزمة "لأن عمق هذه المشكلة لم يكن مفهوما كما يجب"، مشددا على ضرورة توضيح حجم التحديات.

وقال بيرول إن وكالة الطاقة الدولية "قامت يوم 11 آذار الجاري بإطلاق 400 مليون برميل من النفط"، واصفا القرار بأنه "إنجاز تاريخي" لم يسبق اتخاذه.

وأضاف أن هذه الخطوة "تطلبت توافقا من كافة الدول الأعضاء"، وأسهمت في "تراجع الأسعار بنحو 18 دولارا"، قبل أن تعاود الارتفاع مع استئناف الضربات.

وأشار إلى أن هذه الكميات "تمثل نحو 20% من الاحتياطي"، موضحا أنه "إذا كنا بحاجة إلى ذلك يمكننا أن نطلق المزيد"، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا ليس الحل الوحيد لتخفيف التبعات على الاقتصاد.

وأوضح أنه "في تشاور مع الحكومات في آسيا وأوروبا، وفي تواصل يومي مع زملاء في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط"، لبحث تطورات الأسواق، مؤكدا أنه "لا يحدد مستوى سعر معين"، وأن القرارات تتم بناء على "تحليل ملائم للأسواق" وبالتنسيق مع الدول الأعضاء. كما أشار إلى أن إعلان ضخ الاحتياطي "ساعد الأسواق على استعادة بعض الثقة".

وشدد بيرول على أن "الحل الوحيد هو إعادة فتح مضيق هرمز"، باعتباره ممرا أساسيا لإمدادات الطاقة العالمية، في ظل التحديات الحالية. وأنه لا يدلي بتصريحات سياسية أو عسكرية، مشيرا إلى أن دور الوكالة يركز على الجوانب المرتبطة بالطاقة والأسواق.


وقال إن "آسيا في واجهة هذه الأزمة"، موضحا أن زيارته إلى أستراليا، ومن ثم اليابان ودول أخرى، تأتي لإجراء مشاورات مع الحكومات.

وأشار إلى وجود "مشكلة متنامية في آسيا"، خاصة في منتجات النفط مثل الديزل ووقود الطائرات، لافتا إلى أن بعض الدول بدأت تعتمد على مخزوناتها. وأن هناك جهودا لزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن كندا "قامت بتأجيل بعض أعمال الصيانة لزيادة الإنتاج"، في حين تسعى المكسيك إلى "زيادة صادراتها".

وفي ما يتعلق بأستراليا، قال بيرول إن "38 يوماً من المخزون رقم جيد"، مضيفاً: "أنا لست قلقاً كثيرا"، رغم أن البلاد لم تصل بعد إلى مستوى 90 يوما من المخزون.

وأشار إلى أن أستراليا "تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال"، وكانت "حجر زاوية في ضمان أمن الطاقة في المنطقة"، لكنها "لن تتمكن وحدها من تعويض انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط".

 كذلك، ذكر بيرول أن "بعض الدول قد تلجأ إلى بدائل مثل الفحم في ظل التحديات الحالية".
الدول الأعضاء

النفط والغاز

الشرق الأوسط

على استعادة

اليابان

الرئيسي

الشمالي

أوروبا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-03-23
Lebanon24
11:32 | 2026-03-23
Lebanon24
11:30 | 2026-03-23
Lebanon24
11:21 | 2026-03-23
Lebanon24
11:18 | 2026-03-23
Lebanon24
11:14 | 2026-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24