"الوضع خطير جداً".. الوكالة الدولية للطاقة تحذّر

حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من تداعيات أزمة الطاقة العالمية التي بدأت منذ نحو 3 أسابيع.





وفي حوار أجراه في نادي الصحافة في أستراليا، قال بيرول إن "الوضع خطير جداً"، وأضاف: "كثير منا يذكر أزمتَي في عامي 1973 و1979، حين خسر العالم في كل منهما نحو 5 ملايين برميل يوميا، أي ما مجموعه 10 ملايين برميل. حتى الآن خسرنا 11 مليون برميل يومياً".



وأوضح بيرول أن تداعيات الأزمة تمتد إلى أسواق ، قائلا إن "خسرت نحو 75 مليار متر مكعب"، بينما خسرنا ما يقارب 140 مليار متر مكعب نتيجة الأزمة الحالية.



وأشار إلى أن الأزمة "لا تقتصر على "، بل تشمل "شرايين الإمداد الرئيسية والحيوية في الاقتصاد العالمي"، مثل البتروكيميائيات والكبريت والهيليوم، التي "تتقطع إمداداتها"، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.



ولفت إلى أنه قرر التحدث عن الأزمة "لأن عمق هذه المشكلة لم يكن مفهوما كما يجب"، مشددا على ضرورة توضيح حجم التحديات.



وقال بيرول إن وكالة الطاقة الدولية "قامت يوم 11 آذار الجاري بإطلاق 400 مليون برميل من النفط"، واصفا القرار بأنه "إنجاز تاريخي" لم يسبق اتخاذه.



وأضاف أن هذه الخطوة "تطلبت توافقا من كافة "، وأسهمت في "تراجع الأسعار بنحو 18 دولارا"، قبل أن تعاود الارتفاع مع استئناف الضربات.



وأشار إلى أن هذه الكميات "تمثل نحو 20% من الاحتياطي"، موضحا أنه "إذا كنا بحاجة إلى ذلك يمكننا أن نطلق المزيد"، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا ليس الحل الوحيد لتخفيف التبعات على الاقتصاد.



وأوضح أنه "في تشاور مع الحكومات في وأوروبا، وفي تواصل يومي مع زملاء في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط"، لبحث تطورات الأسواق، مؤكدا أنه "لا يحدد مستوى سعر معين"، وأن القرارات تتم بناء على "تحليل ملائم للأسواق" وبالتنسيق مع الدول الأعضاء. كما أشار إلى أن إعلان ضخ الاحتياطي "ساعد الأسواق بعض الثقة".



وشدد بيرول على أن "الحل الوحيد هو إعادة فتح مضيق هرمز"، باعتباره ممرا أساسيا لإمدادات الطاقة العالمية، في ظل التحديات الحالية. وأنه لا يدلي بتصريحات سياسية أو عسكرية، مشيرا إلى أن دور الوكالة يركز على الجوانب المرتبطة بالطاقة والأسواق.





وقال إن "آسيا في واجهة هذه الأزمة"، موضحا أن زيارته إلى أستراليا، ومن ثم ودول أخرى، تأتي لإجراء مشاورات مع الحكومات.



وأشار إلى وجود "مشكلة متنامية في آسيا"، خاصة في منتجات النفط مثل الديزل ووقود الطائرات، لافتا إلى أن بعض الدول بدأت تعتمد على مخزوناتها. وأن هناك جهودا لزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن كندا "قامت بتأجيل بعض أعمال الصيانة لزيادة الإنتاج"، في حين تسعى المكسيك إلى "زيادة صادراتها".



وفي ما يتعلق بأستراليا، قال بيرول إن "38 يوماً من المخزون رقم جيد"، مضيفاً: "أنا لست قلقاً كثيرا"، رغم أن البلاد لم تصل بعد إلى مستوى 90 يوما من المخزون.



وأشار إلى أن أستراليا "تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال"، وكانت "حجر زاوية في ضمان أمن الطاقة في المنطقة"، لكنها "لن تتمكن وحدها من تعويض انقطاع الإمدادات من ".



كذلك، ذكر بيرول أن "بعض الدول قد تلجأ إلى بدائل مثل الفحم في ظل التحديات الحالية".

