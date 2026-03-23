لحسم مصير الملاحة في مضيق هرمز... 3 قوى نووية تتأهب لضرب إيران

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ عمليات رصد إسرائيلية كشفت عن نشر 3 قوى نووية تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل قرب سواحل ، تأهبًا لتصعيد محتمل في حال عدم تجاوب مع مهلة الرئيس الأميركي ، والتي هدّد فيها بتدمير محطات الطاقة إذا لم تستجب الحكومة الإيرانيّة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.



وفي هذا السياق، ذكر موقع "نتسيف" الإسرائيليّ أن المقصود بالقوة الثلاثية هو نشر غواصات نووية في المنطقة، لخلق قوة ردع وتوفير "ضربة أولى" أو قدرة استجابة سريعة في حال تصاعد الصراع.



ويدور الحديث عن تمكين هذه القوة من تنفيذ هجمات على إيران عن بُعد، واستهداف البنية التحتية للطاقة والصواريخ، دون تعريض السفن لهجمات المسيّرات والصواريخ.



وفي سياق التعاون، سمحت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام قواعدها، مثل "دييغو غارسيا"، لشن ضربات على مواقع الصواريخ الإيرانية التي تهدّد الملاحة في المضيق.



وفي إطار تفعيل "الردع تحت الماء"، تواجه إيران صعوبة في رصد الغواصات النووية الهادئة؛ ما يؤدي إلى "ضبابية المعركة" ويُعقّد من قدرة القيادة العسكرية الإيرانية على التخطيط للدفاع.



ووفقًا لمصادر التقرير ، نشرت بريطانيا فعليًا غواصتها النووية الهجومية من طراز "إتش إم إس أنسون"، وأفادت بأنها وصلت بالفعل إلى مياه المنطقة، وهي مسلّحة بصواريخ "توماهوك بلوك 4 كروز" بمدى يصل إلى نحو 1600 كيلومتر، إضافة إلى تزويدها بطوربيدات "سبيرفيش" الثقيلة.



وتستطيع الغواصة ضرب أهداف في عمق الأراضي الإيرانية في حال تصاعد الصراع، لا سيما أنها تُعد واحدة من أكثر الغواصات تقدمًا وهدوءًا على مستوى العالم.



ومن جانبها، نشرت غواصات من طراز "أوهايو" ونظيرتها الأحدث من فئة "فيرجينيا"، وهي مجهزة بصواريخ "توماهوك" بمدى مماثل يتراوح بين 1600 و2500 كيلومتر.



كما تحمل غواصات الصواريخ الباليستية النووية الأميركية صواريخ "ترايدنت 2 دي 5" الباليستية، بمدى استراتيجي يتجاوز 7400 كيلومتر؛ ما يغطي كامل الأراضي الإيرانية من أي نقطة في المحيط الهندي.



وتشارك أيضًا في القوة النووية الثلاثية بغواصات من طراز "دولفين"، بما في ذلك "دولفين 2"، والغواصة الجديدة "آي إن إس دراكون"، وكلّها مسلّحة بصواريخ "بوباي توربو إس إل سي إم كروز" بمدى يُقدّر بنحو 1500 كيلومتر على الأقل؛ ما يتيح لإسرائيل القدرة على توجيه ضربة ثانية ضد طهران وأهداف استراتيجية أخرى داخل إيران.



وخلص الموقع إلى أن نشر الغواصات النووية، لا سيما ، يُعد خطوة مهمة وخطيرة، تزامنًا مع الإنذار الذي وجّهه الرئيس إلى إيران بشأن مضيق هرمز. (ارم نيوز)



