في فلسطين... قتل زوجته وهكذا حاول إخفاء جريمته!

خنق رجل زوجته البالغة من العمر 24 عاماً، داخل منزلهما في مدينة في الضفة الغربيّة.

ولإخفاء جريمته، زعم الزوج أنّه عثر على جثة زوجته بعد إقدامها على الانتحار، إلا أن التحقيقات كشفت زيف الادعاء؛ إذ أظهرت المعاينة الأولية لمسرح الجريمة تناقضات بين الأقوال والوقائع، مما وضع الزوج في دائرة الاتهام المباشر.



وبعد تحقيقات مكثفة ومواجهته بالأدلة، انهار الزوج معترفاً باستخدام "سلك كهربائي" لإنهاء حياة زوجته، كما أقرّ بإخفاء أداة الجريمة في محاولة لطمس معالم فعلته وإظهارها كواقعة انتحار. (ارم نيوز)