عائلة نتنياهو "خارج البلاد" في ذروة الاستنفار.. وإعلام تل أبيب يتساءل!

أثارت مغادرة سارة ، زوجة ، إلى مدينة ميامي الأمريكية في توقيت أمني بالغ الحساسية، موجة من التساؤلات وعلامات الاستفهام داخل الدوائر السياسية والإعلامية في .



وبحسب صحيفة "معاريف" ووسائل إعلام اسرائيلية، جاء سفر سارة قبيل انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددها الرئيس الأمريكي لإيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز، وقبل إرجائها لـ5 أيام.

وانطلقت الرحلة من مطار "بن غوريون" في ظل قيود مشددة قلصت عدد المغادرين إلى 50 راكباً في الساعة، ومع ذلك استقلت زوجة نتنياهو رحلة عادية لشركة "إيل عال" نظراً لوجود طائرة "جناح صهيون" الرسمية خارج البلاد.



وربط المحللون الإسرائيليون، ومنهم الصحافي مسغاف، بين هذا السفر والمخاوف من رد إيراني محتمل يستهدف رداً على التهديدات الأميركية.

وزاد من حالة الجدل تواجد نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، هو الآخر في الخارج وتحديداً في بودابست، مما عكس حالة من عدم اليقين لدى الشارع الذي يستعد لتصعيد أمني بينما يتواجد أفراد عائلة نتنياهو في الخارج.



وفي مقابل التلميحات بـ"الهروب"، أشارت تقارير إلى أن سارة نتنياهو من المتوقع أن تشارك في قمة تنظمها ميلانيا في ، بمشاركة ممثلين عن 45 دولة وشركات تكنولوجية رائدة، وهو ما قد يبرر تواجدها في في هذا التوقيت.



