تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
عائلة نتنياهو "خارج البلاد" في ذروة الاستنفار.. وإعلام تل أبيب يتساءل!
Lebanon 24
23-03-2026
|
10:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت مغادرة سارة
نتنياهو
، زوجة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
، إلى مدينة ميامي الأمريكية في توقيت أمني بالغ الحساسية، موجة من التساؤلات وعلامات الاستفهام داخل الدوائر السياسية والإعلامية في
تل أبيب
.
وبحسب صحيفة "معاريف" ووسائل إعلام اسرائيلية، جاء سفر سارة قبيل انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددها الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
لإيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز، وقبل إرجائها لـ5 أيام.
وانطلقت الرحلة من مطار "بن غوريون" في ظل قيود مشددة قلصت عدد المغادرين إلى 50 راكباً في الساعة، ومع ذلك استقلت زوجة نتنياهو رحلة عادية لشركة "إيل عال" نظراً لوجود طائرة "جناح صهيون" الرسمية خارج البلاد.
وربط المحللون الإسرائيليون، ومنهم الصحافي
أوري
مسغاف، بين هذا السفر والمخاوف من رد إيراني محتمل يستهدف
إسرائيل
رداً على التهديدات الأميركية.
وزاد من حالة الجدل تواجد نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، هو الآخر في الخارج وتحديداً في بودابست، مما عكس حالة من عدم اليقين لدى الشارع
الإسرائيلي
الذي يستعد لتصعيد أمني بينما يتواجد أفراد عائلة نتنياهو في الخارج.
وفي مقابل التلميحات بـ"الهروب"، أشارت تقارير إلى أن سارة نتنياهو من المتوقع أن تشارك في قمة تنظمها ميلانيا
ترامب
في
واشنطن
، بمشاركة ممثلين عن 45 دولة وشركات تكنولوجية رائدة، وهو ما قد يبرر تواجدها في
الولايات المتحدة
في هذا التوقيت.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: أضرار كبيرة في محطة القطار "سييدور" في تل أبيب
23/03/2026 17:57:13
"الجزيرة" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إيران استهدفت منطقة تل أبيب الكبرى بصاروخ انشطاري
23/03/2026 17:57:13
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار ضخم في "تل أبيب"
23/03/2026 17:57:13
دراسة حديثة: التأمل يعيد برمجة الدماغ للوصول إلى "ذروة الكفاءة"
23/03/2026 17:57:13
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإسرائيلي
إسرائيل
تل أبيب
دونالد
تابع
إيران تعتقل عميلاً إسرائيليّاً بارزاً
11:42 | 2026-03-23
إنذار إسرائيليّ جديد لسكان الضاحية الجنوبيّة
11:32 | 2026-03-23
بشأن احتمال ضرب إيران المملكة المتحدة.. هذا ما كشفته صحيفة "The Telegraph"
11:30 | 2026-03-23
بالصورة... أوّل إطلالة علنيّة للأمير أندرو بعد إعتقاله قبل أسابيع
11:21 | 2026-03-23
الجيش الإسرائيليّ: صاروخان إيرانيان سقطا داخل الأراضي اللبنانيّة
11:18 | 2026-03-23
الأكثر قراءة
"حزب الله" تسلّل إلى الحدود.. هكذا استغل "الغيوم"!
15:00 | 2026-03-22
توقف اتصالات وقف النار ومخاوف أمنية تعيد فرز بيروت بين "غربية" و"شرقية"
23:53 | 2026-03-22
تسجيل هزّة أرضيّة في لبنان... إليكم قوّتها وموقعها
06:12 | 2026-03-23
عن احتلال إسرائيل للبنان.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
16:00 | 2026-03-22
بالفيديو... إستهداف شقة في الحازمية وهذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ
10:00 | 2026-03-23
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
11:42 | 2026-03-23
إيران تعتقل عميلاً إسرائيليّاً بارزاً
11:32 | 2026-03-23
إنذار إسرائيليّ جديد لسكان الضاحية الجنوبيّة
11:30 | 2026-03-23
بشأن احتمال ضرب إيران المملكة المتحدة.. هذا ما كشفته صحيفة "The Telegraph"
11:21 | 2026-03-23
بالصورة... أوّل إطلالة علنيّة للأمير أندرو بعد إعتقاله قبل أسابيع
11:18 | 2026-03-23
الجيش الإسرائيليّ: صاروخان إيرانيان سقطا داخل الأراضي اللبنانيّة
11:14 | 2026-03-23
إيران تردّ على ترامب: لم يتمّ إجراء أيّ حوار مع أميركا
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24