عربي-دولي

عائلة نتنياهو "خارج البلاد" في ذروة الاستنفار.. وإعلام تل أبيب يتساءل!

Lebanon 24
23-03-2026 | 10:44
عائلة نتنياهو خارج البلاد في ذروة الاستنفار.. وإعلام تل أبيب يتساءل!
أثارت مغادرة سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى مدينة ميامي الأمريكية في توقيت أمني بالغ الحساسية، موجة من التساؤلات وعلامات الاستفهام داخل الدوائر السياسية والإعلامية في تل أبيب.

وبحسب صحيفة "معاريف" ووسائل إعلام اسرائيلية، جاء سفر سارة قبيل انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز، وقبل إرجائها لـ5 أيام.
 
وانطلقت الرحلة من مطار "بن غوريون" في ظل قيود مشددة قلصت عدد المغادرين إلى 50 راكباً في الساعة، ومع ذلك استقلت زوجة نتنياهو رحلة عادية لشركة "إيل عال" نظراً لوجود طائرة "جناح صهيون" الرسمية خارج البلاد.

وربط المحللون الإسرائيليون، ومنهم الصحافي أوري مسغاف، بين هذا السفر والمخاوف من رد إيراني محتمل يستهدف إسرائيل رداً على التهديدات الأميركية.
 
وزاد من حالة الجدل تواجد نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، هو الآخر في الخارج وتحديداً في بودابست، مما عكس حالة من عدم اليقين لدى الشارع الإسرائيلي الذي يستعد لتصعيد أمني بينما يتواجد أفراد عائلة نتنياهو في الخارج.

وفي مقابل التلميحات بـ"الهروب"، أشارت تقارير إلى أن سارة نتنياهو من المتوقع أن تشارك في قمة تنظمها ميلانيا ترامب في واشنطن، بمشاركة ممثلين عن 45 دولة وشركات تكنولوجية رائدة، وهو ما قد يبرر تواجدها في الولايات المتحدة في هذا التوقيت.

وسائل إعلام إسرائيلية: أضرار كبيرة في محطة القطار "سييدور" في تل أبيب
"الجزيرة" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إيران استهدفت منطقة تل أبيب الكبرى بصاروخ انشطاري
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار ضخم في "تل أبيب"
دراسة حديثة: التأمل يعيد برمجة الدماغ للوصول إلى "ذروة الكفاءة"
