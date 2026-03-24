كيم جونغ أون: لا رجعة عن هذا القرار

قال رئيس كيم جونغ أون إن بيونغ يانغ لن تغير وضعها كدولة مسلحة نوويا، وفق ما أفادت الكورية المركزية الرسمية الثلاثاء.





وتناول الرئيس الكوري في خطاب سياسي ألقاه الإثنين في المجلس التشريعي في بيونغ يانغ مجموعة من المواضيع المختلفة، من الأسلحة النووية والسياسة الدفاعية إلى الأهداف الاقتصادية والعلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بحسب الوكالة.

وقال كيم جونغ أون "سنواصل ترسيخ وضعنا كدولة مسلحة نوويا كمسار لا رجعة عنه، مع تصعيد نضالنا ضد القوى المعادية بقوة"، وفقا لفرانس برس.



كما أكّد أن ما تقوم به يرقى إلى مستوى "إرهاب دولة" و"عدوان"، في إشارة على الأرجح إلى حرب التي اندلعت بسبب الضربات الأميركية والإسرائيلية على في 28 شباط.