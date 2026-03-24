عربي-دولي
أسرارٌ جديدة تُكشف عن علاقة الأميرة ديانا بتشارلز
Lebanon 24
24-03-2026
|
07:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
روى الكاتب الملكي
أندرو مورتون
في كتابه الشهير "ديانا: قصتها الحقيقية"، تفاصيل علاقة الأميرة الراحلة ديانا بزوجها الملك
تشارلز
.
واستند الكتاب على تسجيلات لديانا تعود إلى العام 1991، تحدثت فيها عن الأسابيع التي سبقت ولادة هاري، ووصفتها بأنها الفترة التي بلغت فيها علاقتها بتشارلز أقصى درجات القرب والتفاهم.
وأشار إلى أن هذه المرحلة جاءت بعد زواج
الثنائي
في
تموز
1981، وإنجابهما ابنهما الأول الأمير
ويليام
في حزيران 1982، قبل أن تشهد العلاقة توترًا لاحقًا.
ونقل مورتون عن ديانا قولها إن العلاقة بينهما كانت "الأقرب على الإطلاق" خلال الأسابيع الستة التي سبقت الولادة، لكنها أكدت أن هذا التقارب لم يدم طويلًا، إذ "انهار كل شيء" بعد قدوم هاري مباشرة.
كما أوضح أن
الأميرة ديانا
كانت على علم مسبق بجنس المولود، خلافًا لرغبة تشارلز الذي كان يفضل إنجاب فتاة، لكنها فضّلت عدم إخباره.
وأضاف أن تعليق تشارلز بعد الولادة ترك أثرًا نفسيًا عميقًا لديها، وأسهم في تدهور العلاقة بينهما.
ووصف مورتون هاري، نقلًا عن والدته، بأنه "معجزة"، مشيرًا إلى أن الفترة بين ولادة ويليام وهاري كانت من أصعب المراحل في حياتها.
في المقابل، قدّم الكاتب جوناثان ديمبلبي رواية مغايرة في سيرته عن تشارلز، معتبرًا أن العلاقة بين الزوجين افتقرت في معظمها إلى التفاهم والاهتمامات المشتركة، دون التطرق إلى مرحلة التقارب التي تحدثت عنها ديانا. (ارم نيوز)
