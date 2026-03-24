Najib Mikati
عربي-دولي

الكرملين: ننظر بسلبية لتصعيد الصراع مع إيران نحو بحر قزوين

Lebanon 24
24-03-2026 | 08:18
الكرملين: ننظر بسلبية لتصعيد الصراع مع إيران نحو بحر قزوين
أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تنظر إلى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط نحو منطقة بحر قزوين نظرة سلبية للغاية.

وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء خلال إحاطة إعلامية رداً على سؤال بهذا الصدد: "ستنظر نظرة سلبية للغاية".

ولم يعلق المتحدث باسم الكرملين على التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ضربت سفناً روسية يُزعم أنها كانت تنقل أسلحة إلى إيران عبر بحر قزوين، موضحاً: "فيما يتعلق بهذه البيانات، فلم نسمعها، بصراحة، ليس لدي أية معلومات حول هذا الموضوع".

وفي سياق آخر، صرّح بيسكوف بأن التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران بشأن إمكانية التواصل والتفاوض والتوصل إلى تسوية تصريحات متضاربة، ولذلك، لا أحد يعلم حقيقة الوضع في الوقت الراهن.

وكان بيسكوف قد صرّح بأن الكرملين يسجّل ويراقب التصريحات المتضاربة الصادرة عن واشنطن وطهران، مع أمله في الوقت نفسه في التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وقال المتحدث في إجابته على سؤال: "نحن بالفعل، مثلكم تماماً، نسجّل مجموعة واسعة من التصريحات المتضاربة من جميع الأطراف، بعضها يتناقض مع البعض الآخر، ولا نعلم حقيقة الوضع هناك".
Advertisement
الولايات المتحدة

دميتري بيسكوف

الشرق الأوسط

الكرملين

إسرائيل

واشنطن

الكرمل

روسيا

