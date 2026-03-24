عبر مسيّرات كبيرة.. تهريب قرود من سيناء إلى إسرائيل!

أفادت القناة الـ12 ، أنّ في بئر السبع قدمت لائحة اتهام ضد عدد من الأشخاص لتهريبهم 25 قرد "غينون" من إلى .



وأوضحت القناة الإسرائيليّة أن المتهمين من سكان التجمعات البدوية وهم في العشرينات والثلاثينات من أعمارهم، وعملوا بتنسيق مع تجار أسلحة من سيناء وهرّبوا مئات الأسلحة باستخدام طائرات مسيّرة عملاقة.

وأضافت القناة أن في لواء الجنوب قدمت إلى المحكمة المركزية ببئر السبع التحقيقات التي كشفت إلى جانب الأسلحة، أن الشبكة هرّبت ما لا يقل عن 25 قرد غينون كانت مخصصة للبيع أو للتربية الشخصية، لافتة إلى أن عمليات تهريب القرود نُفذت قبل نحو عام ونصف في ساعات الليل المتأخرة، من أراضي سيناء إلى ما وراء سياج الحدود في الأراضي الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن مصدراً في شرطة لواء الجنوب كشف تفاصيل العملية، موضحاً أن تجار الأسلحة من سيناء كانوا يحملون على كل طائرة مسيّرة كبيرة ما بين خمسة إلى ثمانية قرود، ويربطونها بحبال حتى لا تسقط، ثم يطلقون الطائرات في متأخرة نحو الجانب ، حيث كان ينتظرهم الجناة من التجمعات البدوية ليجمعوهم داخل سيارة جيب ويعيدوا إطلاق الطائرات نحو الأراضي . (روسيا اليوم)