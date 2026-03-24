مُدرج على قائمة العقوبات... من هو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجديد؟

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ الرئاسة عيّنت القيادي السابق في الحرس الثوري محمد باقر ذو القدر أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لعلي لاريجاني.



ولد اللواء محمد باقر ذو القدر عام 1954، وشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، ومنصب نائب القائد العام للحرس الثوري، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من الجامعة للدفاع الوطني.



وفي عام 2005، تم تعيينه في منصب معاون والمعاون الأمني والشرطي لهذه الوزارة.



وبعد استقالة محسن رضائي من أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام، أصدر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام قرارا بتعيين محمد باقر ذو القدر أمينا لهذا المجمع.



وترأس ذو القدر المقرّ الانتخابي للفصيل السياسي المتشدد، الشعبية للقوى الثورية.



ومنذ عام 2022، يشغل منصب أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة تعمل على حل الخلافات بين ومجلس صيانة المكون من رجال دين وفقهاء شيعة، الذي يتمتع بحق النقض على التشريعات والإشراف على الانتخابات.



وذو القدر مدرج في قائمة ، بموجب قرار الدولي رقم 1747، بسبب دوره في البرنامج وبرنامج صناعة الصواريخ الإيرانيين. (ارم نيوز)



