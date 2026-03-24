تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
12
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ليلةُ الصواريخ والمسيّرات.. روسيا تضرب قلب الصناعة العسكرية الأوكرانية
Lebanon 24
24-03-2026
|
10:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
تنفيذ ضربة جوية وبرية مكثفة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، استهدفت مراكز تصنيع الصواريخ ومطارات عسكرية وبنى تحتية حيوية في
أوكرانيا
، وذلك رداً على ما وصفته بـ"الهجمات الإرهابية" ضد أهداف مدنية في
روسيا
.
وأكد التقرير الروسي السيطرة على بلدة "بيشانويه" بمقاطعة خاركوف، معلناً تكبيد الجيش الأوكراني خسائر بشرية بلغت نحو 1265 جندياً في مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى إسقاط مئات المسيرات والقنابل الموجهة.
في المقابل، أفاد المسؤولون الأوكرانيون بمقتل 5 أشخاص وإلحاق أضرار بالغة بمنشآت الطاقة، بما في ذلك خط ربط كهربائي مع
أوروبا
، فيما أشار الرئيس زيلينسكي إلى وقوع أضرار في 11 منطقة، مجدداً مناشدته للحلفاء لتوريد ذخائر الدفاع الجوي ومحذراً من نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية بسبب تركيز
واشنطن
على الصراع في
إيران
.
Advertisement
جهاز الأمن الأوكراني: طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مصنعا روسيا لتصنيع مكونات وقود الصواريخ
Lebanon 24
جهاز الأمن الأوكراني: طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مصنعا روسيا لتصنيع مكونات وقود الصواريخ
24/03/2026 21:03:05
24/03/2026 21:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليلة عصيبة": صواريخ إيران تضرب جنوب إسرائيل.. وحصيلة ثقيلة لهجوم صاروخي على ديمونة وعراد
Lebanon 24
"ليلة عصيبة": صواريخ إيران تضرب جنوب إسرائيل.. وحصيلة ثقيلة لهجوم صاروخي على ديمونة وعراد
24/03/2026 21:03:05
24/03/2026 21:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: قواتنا شنت ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة ليلة 24 كانون الثاني استهدفت منشآت الطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومصنع لإنتاج المسيرات
Lebanon 24
الدفاع الروسية: قواتنا شنت ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة ليلة 24 كانون الثاني استهدفت منشآت الطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومصنع لإنتاج المسيرات
24/03/2026 21:03:05
24/03/2026 21:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا مجمّع الصناعات العسكريّة التابع لشركة رفائيل شمال منطقة الكريوت بصلية صاروخيّة كبيرة
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا مجمّع الصناعات العسكريّة التابع لشركة رفائيل شمال منطقة الكريوت بصلية صاروخيّة كبيرة
24/03/2026 21:03:05
24/03/2026 21:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع
الأوكرانية
أوكرانيا
أوروبا
واشنطن
مسيرات
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24