نتنياهو يفعّل "راداراته" في واشنطن.. ديرمر حارساً للخطوط الحمراء مع إيران

أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوكل إلى مستشاره المقرب والوزير السابق رون ديرمر مهمة متابعة المفاوضات الجارية بين وطهران، وذلك لضمان عدم تجاوز "الخطوط الحمراء" في أي اتفاق محتمل.



ويركز ديرمر، السفير السابق لدى واشنطن والمقرب من إدارة ، على ملفات استراتيجية تشمل تفكيك البرنامج والتخلص من نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب.

وفي حين تبدي حذراً من إمكانية توصل إلى اتفاق لا يراعي مصالحها الأمنية، تعتقد الحكومة الإسرائيلية أن الرئيس يشاركها الأهداف ذاتها تجاه الطموحات النووية ، مما يجعل من تكليف ديرمر خطوة استباقية لضمان التنسيق الكامل بين الحليفين.





